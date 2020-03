Quejas en el sector de la construcción por la paralización de las obras

El Real Decreto aprobado ayer por el Gobierno establece la paralización de toda actividad que no se considere esencial, algo que afecta enormemente al sector de la construcción, que se está viendo obligado a parar todas las obras que tenían en marcha. Una paralización que no ha gustado nada, ya que “no contribuye al mantenimiento del empleo y del tejido empresarial, sino todo lo contrario”, según ha asegurado a COPE Alberto López, presidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (AVECO).

López cree que estas medidas “no van a contribuir a resolver el problema” y añade que “van a generar a mayores un problema social más grave que el que tenemos”. Y todo porque “se carga a la empresa con el salario de esos trabajadores que no van a trabajar, sus complementos y las cuotas a la Seguridad Social y a final de mes la empresa no obtiene ningún ingreso”.

La perspectiva del presidente de AVECO no es nada positiva, ya que no sabe “cuantas empresas van a ser capaces de soportar estas medidas tan inapropiadas porque nos vamos a encontrar con un aluvión de impagos de esos salarios”. En su opinión, la solución pasaba por “paralizar solamente aquellas obras en las que no se garantizaran las medidas de seguridad exigidas y siempre dejándolo a la libre capacidad de la empresa”. También añade que las empresas deben “ser amparadas por condiciones que les permitan sobrevivir” desde la Administración.

En la misma línea se manifiesta Javier Cabero, presidente de Cabero Edificaciones, que afirma que “la incertidumbre es total porque con este Real Decreto se nos van al traste todas las medidas que habíamos puesto en marcha tras la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, y con las que apostábamos por mantener los puestos de trabajo de todos nuestros empleados”.

Cabero ha ido más allá y se ha atrevido a cuantificar las pérdidas que una empresa como la suya puede tener por la paralización de la actividad: “es importante la financiación, la ayuda de las entidades financieras y de las administraciones públicas, y si todas sus ayudas se llevaran a cabo estaríamos hablando de unas pérdidas de en torno a 170.000 o 200.000 euros, que entendemos que en ningún caso se van a poder recuperar”.

El Ayuntamiento de Valladolid paraliza las obras públicas

La publicación de este Real Decreto ha obligado también al Ayuntamiento de Valladolid a paralizar todas las obras que aún estaban en marcha en la vía pública, como las de la calle Gaudí, la calle Ecuador y el Paseo del Jardín Botánico. La que no ha parado es la del túnel de la Avenida de Salamanca, donde se está procediendo a la reparación de las canaletas. La concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, ha explicado que el motivo es que “se trata de una obra que puede tener peligro para las personas y los vehículos que lo atraviesan, causando problemas de movilidad”.

Sánchez ha querido dejar claro que “solo van a continuar las obras imprescindibles para mantener el servicio de la forma más adecuada posible y esto implica posibles fugas, averías sobrevenidas o trabajos imprescindibles como estos. Las demás obras están paradas”.