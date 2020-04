“Que mi hijo pueda salir un poco a la calle no me sirve”

Los niños son uno de los colectivos que más están sufriendo el confinamiento y por ello el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado sábado que podrán salir a la calle "con condiciones" a partir del 27 de abril. La sorpresa ha llegado hoy cuando la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha detallado las condiciones en las que los niños podrán salir, y que únicamente contemplan que los menores acompañen a un adulto en las actividades que ya permite el Estado de Alarma, como ir al supermercado, a la farmacia o al banco.

Unas condiciones que se alejan demasiado de las que en un principio se dejaron caer, con los menores pudiendo dar pequeños paseos por las calles. Esta medida fue celebrada por muchas familias, aunque no a todas les solucionaba el problema. Es el caso de Mari Luz, una madre con dos hijos que padecen Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH): el mayor, de 15 años, sufre el patrón del déficit de atención y el pequeño, de 11, el de la hiperactividad.

A pesar de que “los niños tienen una capacidad de adaptación asombrosa, mucho mayor que la de los mayores”, la situación en casa de la familia de Mari Luz es complicada, ya que tanto ella como su marido tienen que trabajar intensamente con sus hijos para que pasen esta cuarentena de la mejor manera posible.

El caso del hermano mayor es algo más sencillo, ya que “tiene más herramientas para pasar el día porque es muy imaginativo, se entretiene con puzles o inventando sus propios artilugios”. Aunque lo que mejor suele funcionar para fijar su atención “son las pantallas, porque puede pasar horas con ello”. El problema es que, “a pesar de que podría ser un flotador donde apoyarse en este momento, tampoco es conveniente que pase muchas horas con ello porque tenemos miedo de que llegue a una situación de dependencia de estas herramientas”.

Más complicado es el caso del hijo menor, ya que debido a su hiperactividad “se pasa el día completamente aburrido y todo lo que le ofrecemos lo quiere hacer demasiado rápido”. Sus padres procuran “darle pautas de entretenimiento para que aprenda a entretenerse solo, ya que lo que él quiere es que nosotros seamos sus animadores las 24 horas”.

El pequeño “no sabe manejar aún ese exceso de energía que tiene y necesita gastar energía de alguna manera. Cuando vivíamos en una situación normal hacía diariamente dos horas de deporte, algo que ahora no puede hacer, por lo que se desahoga con los miembros de la familia y esto puede hacer que salten chispas”.

Hasta que se ha sabido que los menores solo podrán acompañar a sus padres al supermercado, las farmacias o los bancos, cabía pensar que la decisión del Gobierno de permitir que los niños salieran a dar un paseo le podría venir bien al hijo de Mari Luz, algo que ella no comparte: “la medida no me sirve porque al niño no le vale con ir a pasear de mi mano sin soltarse, eso le va a generar más ansiedad. Es como si a un niño que tiene mucha hambre le das un trocito muy pequeño de un bollo, le creas más necesidad. Él necesitaría salir con un balón a jugar, pero no sabemos si eso puede ser un foco de contagio y él no se va a sentir bien”.

Por ello Mari Luz ha tomado la decisión de hablarlo directamente con su hijo, para conocer de primera mano si le parece una buena idea: “Se lo he comentado y dice que en esas circunstancias prefiere no salir porque le va a generar más ansiedad”.