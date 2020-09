Puente aventura dificultades jurídicas para controlar los aislamientos domiciliarios

Valladolid, a la cabeza de contagios en la comunidad con más de un tercio de los diagnosticados por PCR, anota 310 positivos dos de ellos diagnosticados en la jornada anterior. Un goteo de infecciones que obliga a establecer cuarentenas y aislamientos y a vigilar que se cumplan. Es el compromiso alcanzado entre el gobierno central y el autonómico y al que se suman los municipios y que permitirá que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vigilen y controlen estos aislamientos.

La letra pequeña de ese acuerdo se está escribiendo aún. Al menos es el caso del Ayuntamiento de Valladolid que ultima los términos de un protocolo al que se deberá ceñir la Policía Municipal. Hoy, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha aventurado que es un asunto que no está exento de dificultades jurídicas y ha argumentado que las personas que estarían bajo vigilancia o control “son personas que no están privadas de sus derechos. Es muy difícil realizar una vigilancia en un domicilio cuando no puedes acceder a ellos. Si alguien no contesta no puedes deducir que no está en el interior...” Para el primer edil, estamos ante un tema “tremendamente complejo”.

Se espera que la próxima semana, una vez perfilado el documento, se ejerza la labor de control y vigilancia, si bien Puente ha señalado que los policías que acudan al domicilio afectado tienen que hacerlo “debidamente protegidos, no solo mascarillas y guantes, sino con equipos que garanticen su seguridad”.

Puente se ha mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades sanitarias para evitar que la propagación del virus no se incremente en el municipio.