Proyecto Hombre Valladolid alerta: se triplican las adicciones a las pantallas, pero pueden dejar de ser un problema en un 80 ó 90% de los casos

Los programas de adicciones en Castilla y León atienden perfiles cada vez más complejos, con más trastornos asociados, conflictos familiares y dificultades sociales. Según los datos del informe de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que hace valora Proyecto Hombre Valladolid, el cambio más significativo se ha producido en las intervenciones por el abuso de pantallas, videojuegos o apuestas, que casi se han triplicado. Este dato confirma la expansión de nuevas adicciones entre los jóvenes, por encima de las drogas tradicionales. Solo en 2025, más de 900 jóvenes han participado en sus programas de prevención.

A pesar del aumento de casos, también crece la concienciación. En más del 40% de los casos, la solicitud de ayuda partió del propio adolescente o de su familia. Eva Camarero, coordinadora de prevención de la organización, explica que las familias llegan preocupadas y con una mayor percepción de riesgo que hace unos años, especialmente cuando los hijos son más pequeños. Sin embargo, admite que para los padres es un fenómeno nuevo: "Es algo que llega como un meteorito y tenemos que empezar a integrar".

Un programa con hasta un 90% de éxito

Cuando un menor no quiere recibir ayuda, la organización trabaja con la familia para motivarle, evitando un enfoque punitivo. El tratamiento, que suele durar entre 6 y 9 meses, se enfoca en modificar conductas y rutinas con pautas y límites. El resultado es muy positivo, ya que "las pantallas dejan de ser el problema en un 80 ó 90% de los casos". Camarero concluye animando a las familias a buscar ayuda en centros acreditados como Proyecto Hombre.

Las señales de alarma

Eva Camarero detalla cuándo un uso se considera problemático. Entre los criterios se encuentran dormir menos de 5 horas al día, que el ocio se centre únicamente en las pantallas, la aparición de agresividad y conflictividad familiar por su uso desmedido y una bajada en el rendimiento académico. Cuando se cumplen varios de estos criterios, el riesgo de que la conducta sea un problema aumenta considerablemente y es el momento de buscar ayuda profesional.

Jugadores y 'sociales': los dos perfiles

Proyecto Hombre diferencia dos perfiles principales. Por un lado, el del jugador de videojuegos como Roblox o Fortnite, que lleva mucho tiempo aislado con las pantallas. En estos mundos virtuales, explica Camarero, los jóvenes encuentran un refugio: "Pueden ser en ese mundo quien ellos quieran ser, porque en el mundo real no se sienten del todo ellos". El segundo perfil es más relacional y utiliza las pantallas para socializar, supliendo dificultades que tienen en otras áreas de su vida.