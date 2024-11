Protestas de los cerealistas de Castilla y León: “Me río yo de las 37 horas y media”

En mínimos históricos. El sector cerealista de Castilla y León vuelve a visibilizar con protestas una situación que les arruina con costes de producción que no bajan, incluso al contrario, mientras el cereal se paga a precios que están obligando a los agricultores a reducir superficie de cereal y limitar el abonado, porque no pueden afrontar más gastos sin garantías de, al menos, recuperar lo que han invertido. Gregorio Garzón es cerealista. Cebada, trigo, remolacha, girasol … se encuentran entre sus cultivos. Sus tierras las tiene en Madrigal de las Altas Torres y Rasueros, en la provincia de Ávila. Desde su pueblo, donde vive, lamenta cómo hay administraciones siguen desconociendo la realidad del campo.

“La mayoría de los profesionales que somos gente joven y vivimos principalmente de esto, no queremos esta PAC”, apunta en Herrera en COPE Castilla y León, Gregorio.

Y es que la PAC, considera, nació para complementar la renta agraria del agricultor. Ahora, ya no atiende a esos intereses. Gregorio tiene 45 años, lleva dos décadas vinculado al campo. Desde 2013, es su actividad principal. Trabajaba como banquero en Valladolid. Trabaja 100 horas a la semana para obtener rentabilidad. 100 horas. “¿Cómo sobrevives? Pues, muy sencillo. Trabajando lo que no es normal. ¿Qué no es normal? Pues 100 horas semanales. Eso, no es normal”, nos cuenta.

Productores de cereal de Castilla y León protestan en Arévalo

Otoño de movilizaciones

Las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA han presentado esta nueva protesta para denunciar “la crisis económica que sufre el sector, debido, por una parte, al elevado coste de los factores de producción como fertilizantes, semillas, fitosanitarios o energía, y por otra parte a un mercado devaluado por el efecto de importaciones masivas y la especulación de operadores que utilizan éstas para bajar los precios a las producciones locales”, lamentan.

Esta “insoportable” situación, ha llevado a los productores a movilizarse de la mano de las organizaciones agrarias, ASAJA y la Alianza por la Unidad del Campo. Hoy lo hacen en Arévalo, en la provincia de Ávila.

Apoyo de la Junta de Castilla y León

La consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral, se ha comprometido a llevar las reivindicaciones del sector primario de Castilla y León al ministro Luis Planas, el próximo lunes en el Consejo Sectorial. Añade que comparte sus preocupaciones respecto al precio “tan reducido” que reciben por sus productos.