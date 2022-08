Prisión sin fianza para el detenido por el triple crimen de Valladolid

El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 43 años que fue detenido como supuesto autor de la muerte violenta de su mujer, de su suegra y de otro hombre, además de agredir a dos matrimonios en su huida, han informado a Efe fuentes del caso este martes.



El pasado sábado por la tarde, una mujer, de 78 años, y su hija, de 54, fueron encontradas muertas, una de ellas con heridas de arma blanca, tras un incendio originado en su vivienda de Valladolid, mientras que un hombre, de 72 años, también apareció muerto por arma blanca en otro incendio declarado en una vivienda próxima.



El arrestado, que fue detenido el mismo sábado por la noche, ha negado la autoría de los hechos que se le atribuyen durante su declaración en el Juzgado, en la que ha respondido a preguntas tanto del fiscal como de la defensa, han precisado a Efe fuentes del caso.



Tras su declaración, durante una hora y media aproximadamente, el ministerio público solicitó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, opción por la que se ha decidido el Juzgado, mientras el letrado del detenido demandó su puesta en libertad -por el momento no está personada ninguna acusación particular.



Después de su comparecencia ante el juez, el forense ha tomado muestras de ADN al arrestado, que ha salido del edificio judicial sobre las 15.15 horas en un furgón de la Guardia Civil para su traslado a la Prisión Provincial de Valladolid, han explicado a Efe fuentes de la investigación.



La mujer de 54 años que resultó muerta había denunciado por malos tratos a su marido, el ahora detenido, pero no tenía una orden de protección, según ha informado en declaraciones a los periodistas la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.



El arrestado se negó a declarar ante la Policía Nacional, que practicó su detención como supuesto autor de las tres muertes violentas, de delitos de allanamiento de morada, lesiones y robo con violencia, ya que en su huida agredió a dos matrimonios de avanzada edad e intentó entrar en sus casas para esconderse y robar todo aquello que le fuera útil en su fuga.



La delegada, que ha participado en una concentración de repulsa a este último caso de violencia machista en la que también ha participado la consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco, ha añadido que el supuesto autor es "extremadamente peligroso" y ha destacado la rápida intervención de la Policía Nacional con la colaboración ciudadana permitió evitar un mal aún mayor.



Virginia Barcones ha detallado que el hombre de 72 años que fue hallado muerto y que murió tras ser acuchillado, igual que la pareja del supuesto autor, sí conocía al detenido, aunque no ha precisado de qué.



Fue a las 16:25 horas del pasado 13 de agosto cuando una llamada alertó en la Sala de la Policía Nacional, procedente del Servicio de Emergencias 112, de que se había declarado un incendio en una vivienda de la calle Marqués de Santillana, en el barrio de La Rondilla, por lo que acudieron al lugar del suceso dotaciones policiales y el servicio de bomberos.



Una vez extinguido el incendio, fue hallado en el interior del domicilio el cadáver calcinado de un hombre, que presentaba signos de muerte violenta, en concreto de apuñalamiento.



A las 16:30 horas, se recibió en la misma Sala la llamada de una mujer que, desde su teléfono móvil, indicaba que no se sabía lo que le pasaba a su hija, que se encontraba en una casa ubicada en la calle Linares, donde también se declaró un incendio.



Una vez extinguido el fuego, los agentes encontraron en el interior del domicilio los cadáveres calcinados de dos mujeres, uno de ellos también con signos de muerte violenta, de heridas de arma blanca.



Más tarde, a las 23:00 horas en la calle Góngora, muy cerca de donde se produjeron los dos sucesos, la Policía detuvo al hombre de 43 años porque supuestamente agredió a dos matrimonios de avanzada edad con la intención de entrar en sus casas.



La primera de las agresiones se produjo sobre las 22:30 horas, en la calle Amor de Dios y, la segunda, a las 22:50 horas, en la calle Gutiérrez de Cetina.



Este último matrimonio tuvo que ser trasladado al hospital debido a las lesiones que sufrió, y según la investigación de la Policía Nacional, la intención del agresor era introducirse en los domicilios de sus víctimas, algo que no consiguió.