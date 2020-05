La portavoz de la Policía Municipal de Valladolid: “si no cumplimos las normas no vamos a cambiar de fase”

Llamamiento a la responsabilidad y al civismo por parte de la Policía Municipal de Valladolid. Se cumplen dos meses desde el inicio del Estado de Alarma y en la capital se computan un total de 4.030 actas de denuncia por incumplimiento de las restricciones.

La intendente Jefa de la Policía Municipal, Julia González, ha apelado hoy a la responsabilidad individual como la manera más fácil y eficaz para evitar los contagios por coronavirus: “Lamentablemente, hemos superado la cifra de cuatro mil denuncias debido a los comportamientos irresponsables de esos ciudadanos. Y, por tanto, quiero hacer un llamamiento al cumplimiento de las normas porque si no lo hacemos no vamos a conseguir cambiar de fase”.

“Dice un refrán que no por mucho madrugar amanece más temprano. Por favor, reflexionemos. Es muy importante no juntarnos; cumplir los horarios; no podemos quedar con amigos para hacer deporte, no podemos trasladarnos en vehículo para luego hacer deporte. En definitiva, debemos cumplir las normas del estado de alarma. Es por el bien de todos”, ha señalado González.

Las sanciones a las que se enfrentan los infractores, como mínimo, se sitúa en los 600 euros, si bien en algunos casos será mayor por el grado de gravedad de la infracción.

Infracciones y denuncias múltiples

Este jueves, la Policía Municipal ha sancionado a un establecimiento hostelero que abrió en la calle Daniel del Olmo y en plena fase 0 abrió la terraza y permitió el consumo a tres personas.

Solo en dos días, en Valladolid se han formulado 124 denuncias, incluida en la jornada festiva de San Pedro Regalado.

Asimismo, se están registrando denuncias “múltiples”; es decir, que corresponden a grupos de personas que se encontraban en la calle de forma injustificada. A las 19:40 de ayer jueves en la calle Orión, en el barrio de Parquesol, fueron denunciadas siete personas que se habían reunido. El martes, la Policía detectó dos grupos de 7siete personas en el túnel de San Isidro y en Francisco Suárez, otras siete personas conversando.

En la festividad de San Pedro Regalado se registraron grupos de cuatro personas en dos lugares diferentes de la Playa de las Moreras y también grupos con los mismos integrantes en las calles Mirto y Las Tablas.

Las actas implican sanciones siempre superiores a los seiscientos euros; en concreto, entre 601 y 30.000 euros.