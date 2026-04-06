La Policía Municipal de Valladolid redobla su vigilancia: más de 1.550 sanciones por alcohol y drogas en 2025

Julia González, Superintendente de la Policía Municipal de Valladolid, detalla las claves de la Memoria de 2025

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado junto a la superintendente jefa, Julia González, la memoria anual de la Policía Municipal correspondiente al ejercicio 2025. El balance confirma una intensa actividad del cuerpo, destacando los 218 atestados por siniestros viales y los 4.172 informes relacionados con accidentes en la ciudad.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, el cuerpo ha realizado 898 intervenciones por consumo de alcohol en la vía pública y 651 por consumo de drogas. “Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de seguir impulsando campañas de concienciación y vigilancia”, ha señalado el alcalde durante la presentación del balance.

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de seguir impulsando campañas de concienciación y vigilancia" Jesús Julio Carnero Alcalde de Valladolid

Compromiso social y violencia de género

La atención a las víctimas de violencia de género y doméstica ha sido uno de los ejes principales de actuación. Se han registrado 158 atestados por malos tratos físicos o psicológicos y se han llevado a cabo 1.176 intervenciones sin atestado, sumando más de 1.300 actuaciones en este ámbito.

Calidad y profesionalidad como garantía

La Policía Municipal mantiene desde hace 26 años la certificación de calidad UNE en ISO 9001:2015, lo que subraya su apuesta por la excelencia. “Cumplimos nuestros compromisos y garantizamos un servicio eficaz y de calidad a los ciudadanos”, ha destacado Carnero, quien también ha puesto en valor la formación de la plantilla.

El alcalde ha subrayado que “el mayor valor de la Policía Municipal son sus profesionales”. La memoria también recoge la actividad vinculada al control normativo, con 962 infracciones relacionadas con la ordenanza de protección del medio urbano. Con estos datos, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una policía cercana y moderna.