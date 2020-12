La Policía detiene a un joven de 18 años en Valladolid por una presunta agresión sexual

“Te tengo que violar. Hasta que no te viole no me voy a ir”. Estas fueron las palabras pronunciadas por el presunto autor de un intento de agresión a una joven de 19 años ocurrido en la noche de Navidad en la calle Pío del Río Hortega.

Los hechos se produjeron poco antes de las 22:00 y, según ha podido saber COPE, la joven que regresaba a casa se topó con el presunto agresor en el centro cívico José Luis Mosquera. La víctima giró hacia Avenida de Salamanca y al atravesar un parque con escasa visibilidad, el joven aprovechó para cogerla fuertemente del brazo. La víctima intentó llamar a los servicios de emergencia, pero, según su propio testimonio, él le arrancó con fuerza el teléfono y la lanzó al suelo.

La joven trató de zafarse de su agresor y consiguió alertar con sus gritos a un vecino de la zona que acudió al lugar de los hechos quien comenzó a increpar al presunto agresor. Éste comenzó una huida a pie por la calle Francisco Hernández Pacheco y fue detenido por agentes de paisano de la Policía Local que fueron alertados por la Emisora Central, en torno a las 22:06, de que se estaba produciendo una agresión sexual.

La joven, con un claro cuadro de ansiedad, fue trasladada al Hospital Río Hortega de Valladolid donde permaneció varios horas en observación. El presunto agresor fue detenido y será puesto a disposición judicial.