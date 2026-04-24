La plataforma del soterramiento de Valladolid desafía al ministro a un debate público

Cecilio Vadillo, portavoz de la plataforma a favor del soterramiento de las vías del tren en Valladolid

La Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid ha aprovechado el Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros para continuar con sus reivindicaciones. El portavoz del colectivo, Cecilio Vadillo, ha entregado en mano sendas cartas al secretario general del Partido Socialista, Carlos Martínez, y al coordinador general de Izquierda Unida, Juan Gascón, tras no haber obtenido respuesta a comunicaciones anteriores. El objetivo es solicitarles una reunión para explicarles su posición e invitarles a visitar "ese muro impresentable que tenemos en la ciudad de Valladolid".

Según Vadillo, los representantes políticos "han recibido bien" la petición y se han comprometido a recibirlos. Mientras tanto, la plataforma continúa recogiendo firmas y realizando una labor informativa para, en sus palabras, contrarrestar los "engaños" y la "información falsa" de fuentes oficiales que aseguran que el soterramiento no es posible. "Nosotros tenemos muy claro que es viable económicamente y técnicamente", ha afirmado Vadillo.

Un proyecto viable y rentable

Desde la plataforma defienden que tienen "muchos argumentos que demuestran que es económicamente viable, técnicamente viable y, sobre todo, muy rentable desde el punto de vista social, ecológico, sostenible y también económico". Por ello, Vadillo ha lanzado un reto directo al ministro de Transportes: "Le invito a que no se esconda en su despacho y que venga a debatir con nosotros en un debate objetivo, claro y transparente en Valladolid, donde quiera, cuando quiera y como quiera".

Que venga a debatir con nosotros en un debate objetivo, claro y transparente en Valladolid" Cecilio Vadillo Portavoz de la plataforma por el soterramiento

Actuaciones para dificultar el soterramiento

El portavoz ha criticado duramente las actuaciones del ministerio, que considera que "van encaminadas a intentar dificultar el soterramiento". En concreto, se ha referido a la nueva estación que se está construyendo, a la que ha calificado como "una estación burguesa, porque no mira hacia los barrios", y ha denunciado que mantiene la división de la ciudad a lo largo de cinco kilómetros.

A pesar de los obstáculos, Vadillo ha asegurado que no cesarán en sus reclamaciones. "Que sepa que vamos a seguir en la lucha todo el tiempo que sea necesario hasta que veamos que nuestro proyecto, nuestro objetivo, se haga realidad, porque no es lo mejor para nosotros, es lo mejor para Valladolid", ha concluido.