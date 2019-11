Pilar y José Ramón, un matrimonio solidario comprometido con el Banco de Alimentos

Los primeros compases de la Gran Recogida del Banco de Alimentos han sido tímidos en Valladolid. El tiempo no ha acompañado, pero pronto la solidaridad despertaba en el supermercado Mercadona de la calle Independencia de la capital. Desafiando al frío y a la lluvia, los primeros clientes en llegar se topaban con los chalecos azules, voluntarios de la ONG que luego se encargarán de clasificar los alimentos. Legumbres, caldos, conservas de carne, leche entera y cereales. La mañana está siendo tranquila. Todos están implicados en una acción solidaria que necesita de compromiso y de paciencia también para los trabajadores de este supermercado.

El desfile de carros y cestas comienza a animarse y allí están ellos, Pilar y José Ramón. ¿Algunas más, no? Le señala Pilar a su marido José Ramón. Calculo que tendrán poco más de 60 años. Él regenta una empresa de impermeabilizaciones y ella se dedica al cuidado de sus nietos, pero hoy han aparcado sus responsabilidades. Hoy toca pensar en los más necesitados, en los niños. “Piensas en tus niños el día de mañana”, comenta emocionada Pilar. No puede reprimir las lágrimas y su marido, un hombre recio que sigue llenado el carro, aparta la mirada para no contagiarse mientras quita importancia a su acción solidaria: “Es algo natural, hay que hacerlo dentro de las posbilidades de cada uno”. Hoy la compra les ha salido por 355 euros. Ellos son conscientes de que son privilegiados por poder destinar esta cantidad a los más vulnerables.

Lourdes tiene 70 años y ya está jubilada. Hace la compra cada día, pero hoy su carro de diseño clásico está lleno por encima de sus posibilidades. Hay muchas galletas y lleva en las manos dos tarros de mermelada “para el desayuno de los niños”. “Nunca sabemos si nos va a tocar a nosotros”, reflexiona. Sigue su camino con una sonrisa que le adorna la cara.

Uno de los más madrugadores es Ismael. Trabaja, pero ha aprovechado para pasar por el súper antes de iniciar la jornada laboral. Leche entera y cereales “con muy poquito que aportemos, podemos ayudar a otras personas”, me comenta mientras llena la cesta con un pack de seis envases de leche entera que le costará poco más de tres euros. Un gesto que permitirá a una familia completa con niños desayunar y merendar durante al menos una semana.

En la línea de cajas, me topo con Mariola. Es una mujer elegante, de aspecto imponente y que empuja con elegancia un carro lleno de alimentos que aparecen en la lista del Banco de Alimentos. Me acerco y me cuenta que se dedica a la restauración. Tiene varios restaurantes y atiende a los paladares más exquisitos. Esa dedicación no le aleja de las necesidades a pie de calle y asegura: “gastamos en cosas innesarias por eso dedicar un poco a los más lo necesitan es lo menos que se puede hacer”.

Pilar y José Ramón, Lourdes, Ismael, Mariola y muchos anónimos solidarios; Godofredo o José Luis y sus chalecos azules; Laura del Puerto y sus compañeros de unos de los supermercados más altruista del día, y Jesús Mediavilla, presidente de la Federación de Banco de Alimentos. A todos ellos, gracias por su tiempo, por su dinero, por su sonrisa, por su acogida y su recogida.

Hoy y mañana sábado la lista de la compra la hace el Banco de Alimentos de Valladolid, uno de los cinco de toda España con más solidaridad cuyo sistema de gestión se ha capitalizado en el resto del país. Su objetivo es ambicioso, recoger 200.000 kilos de alimentos en Valladolid, 900.000 en toda Castilla y León. Porque ser solidario engancha, emociona y hoy lo he visto, que se puede ser solidario con todas las letras.