Hoy lunes se ha iniciado la llamada “Fase cero de la nueva normalidad”, en la que se permite, con restricciones, la apertura de comercios de menos de 400 metros cuadrados, peluquerías y establecimientos de hostelería, estos últimos mediante servicios de entrega a domicilio y recogida de pedidos, sin consumo de los productos en el local. "Es un paso importante", dice María José Hernández, presidenta de la asociación provincial de hostelería, pero considera "insuficiente" el anuncio del Gobierno de que ampliará (del 30% al 50%) el porcentaje de ocupación permitido en las terrazas de bares y restaurantes que opten por abrir en la fase 1 de la desescalada, prevista, si se cumplen los indicadores sanitarios, el próximo lunes 11 de mayo.

"El anuncio es positivo, porque se escuchan las demandas del sector, pero la asociación anima a no abrir si no se cumplen las reivindicaciones más importantes". La primera, que se fijen "protocolos sanitarios" para que trabajadores y clientes sepan con claridad cómo se prestará servicio en los bares: distancia entre las mesas, con el camarero, desinfección de veladores... "Y, sobre todo, tiene que haber medidas de flexibilización en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para que el empresario pueda incorporar trabajadores a medida que se recupera la actividad", asegura Hernández. Si no, "es imposible mantener el negocio", por lo que el sector invita a retrasar el cierre hasta que se garantice la plena actividad.

Muchos establecimientos se lo han estado pensando y se han encontrado con que la rentabilidad no estaría garantizada por falta de flexibilidad en la orden que regula los ERTEs a la que la mayoría se han acogido. Por ejemplo: los hoteles con servicio de restaurante no van a funcionar en esta fase.

Las peluquerías y los salones de belleza abrirán con avalancha de peticiones de citas, realizadas de forma previa, uso obligatorio de mascarillas, toallas desechables, sin revistas ni prensa y con una distancia de seguridad entre personas de dos metros, aunque algunas no garantizan su apertura para extremar la preparación de sus espacios. “Un profesonal con un cliente, ese será el cupo máximo de personas en nuestro establecimiento. Además, pedimos a la gente que venga provista de mascarillas y guantes. Nosotros trabajaremos con buzos desechables”.

Hay pequeños comercios que tampoco le ven rentabilidad a reabrir con restricciones. Óscar es propietario de una floristería que ha tenido que reinventarse para sacar adelante su negocio. “La temporada de bodas se ha aplazado o suspendido, según los casos. Hemos decidido que es más rentable trabajar desde casa y hacer entrega de los pedidos. Sólo por el Día de la Madre hemos realizado más de doscientas entregas a domicilio”.

En la vuelta a la actividad de centros de fisioterapia y osteopatía las medidas son muy estrictas, tanto por parte de los profesionales – que tendrán que desinfectar las instalaciones tras cada tratamiento – como por parte de los clientes, que han de firmar un documento que certifique que no han estado en contacto con personas contagiadas en las últimas dos semanas. Jon Uranga, osteópata en la Clínica Atlas de Parquesol, cree que “la gente todavía tiene miedo de acudir a lugares como mi consulta. Por la seguridad de todos, han de acreditar en un cuestionario telefónico no haber estado en contacto son personas contagiadas o sospechosas en las últimas dos semanas. Aún así, tendrán que firmar un documento en el propio local el día del tratamiento. Tendremos que dar menos citas de las habituales, ya que los clientes no pueden usar la sala de espera”.

Los entrenadores personales tampoco escatiman medidas de seguridad. Rubén Nozal, de VIVE entrenamiento personal, deja muy claro que “los usuarios pueden estar tranquilos. Tras cada sesión se desinfectarán todos los elementos que hayan sido tocados por alguien, como manillares o barras. Al final de la jornada, realizaremos un tratamiento con ozono para que la sala esté lista para el día siguiente”.