El Parque Agroalimentario y la Estación Logística Ferroviaria: un proyecto “más allá de Valladolid"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, apuesta por el proyecto de parque agroalimentario y la estación logística que se proyecta en la ciudad, como una oportunidad “estratégica” para Castilla y León, en una etapa de “incertidumbres” que afronta con “optimismo”. En la inauguración del curso económico, Puente, consideró fundamental este proyecto no solo para la ciudad, también para la provincia y la Comunidad. “No persigue la deslocalización de empresas radicadas en otros puntos de la Comunidad Autónoma. No pretendemos que estos proyectos actúen como aspiradoras que extraigan a empresas de su entorno con el afán de que se instalen en Valladolid. No es el propósito”, concluía el alcalde.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que también intervino en la inauguración del Curso Económico en Castilla y León, dejó claro que el objetivo de la Institución Provincial será el de seguir propiciando un clima de “estabilidad” y de facilitar el trabajo a los empresarios. “Mi compromiso es con la seguridad y la estabilidad, y siempre facilitando las cosas para los empresarios que arriesgan”.

2022 traerá cifras esperanzadoras

2022 deparará a Castilla y León indicadores económicos y de empleo similares a los que había antes de la pandemia. Es lo que dijo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la inauguración del curso económico. Del año que viene, del que será el año de la recuperación, espera datos esperanzadores. “Castilla y León es una tierra donde es adecuado invertir con confianza y con seguridad. Si el año 2020 fue el año de la resistencia, este 2021 es el de la remontada y el 2022 será el de la recuperación”, aseveró Fernández Mañueco.