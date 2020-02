El parón de Andrómeda sume en el letargo a La Pilarica

Los vecinos de La Pilarica están hartos. Las obras del futuro túnel de Andrómeda siguen paralizadas dos meses después y la respuesta de Adif comienza a indignar. La nómina de excusas arrancó con problemas en el suministro de hormigón, luego fueron los problemas técnicos y ahora la callada por respuesta. Según ha podido saber COPE, mañana viernes el alcalde, Óscar Puente, recibirá a los vecinos de los barrios afectados e intentará presionar para que acuda la presidenta de ADIF, pero La Pilarica no puede esperar. La calle Nueva de El Carmen se ha convertido en una calle sin vida y con más negocios cerrados ya que abiertos.

No corren buenos tiempos para el comercio de proximidad, pero si está radicado en La Pilarica el viento no sopla a su favor. Pasear por la calle nueva del Carmen es hacerlo con melancolía. Hay ya más negocios con verjas echadas que con puertas abiertas. “Ya van tres o cuatro comercios”, nos relataba el propietario de una copistería que echaba la cerradura. Usa su negocio como oficina. Ángel regenta una tienda de alimentación, coqueta y bien cuidada. Prefiere no hablar de la caída en las ventas, pero nos cuenta que ya son más de cuatro años soportando las obras. Primero las de Rafael Cano y ahora el túnel de Andrómeda. Dos meses sin un movimiento y aún así le pone humor a su situación: “que hagan como los chinos, que hagan un túnel en seis días”.

“Ha cerrado la librería, Raquel. Ya van tres o cuatro comercios”, Nos explica la única peluquería que queda. Nos recibe con amabilidad, porque por desgracia tiene tiempo. Los lavacabezas están vacíos, aún así, mantiene la estufa de gas encendida para asegurar la confortabilidad de su futuro cliente. El olor a a repostería y a pan recién hecho me lleva a Horno de Canteras. La comerciante es menuda, pero es todo sonrisa. Cuenta que la gente rodea, ha cambiado el itineario. Las ventas han caído un 50 por ciento. Me da a probar unos lazos. ¡Un manjar! Su marido pone las manos artesanas y por eso se lavanta cada día a las cuatro de la madrugada. “Todo es artesano, nada llega de fuera”. Este matrimonio lleva más de dos décadas surtiendo de pan a los vecinos, pero quieren seguir haciéndolo y por eso se han sumado a la plartaforma de comerciantes de la zona para poner en marcha campañas de fidelización de clientes.

Hartazgo vecinal

La delicada situación de los comerciantes se une al hartazgo y el enfado de los vecinos que transitan por la inhóspita calle Nueva del Carmen. Me cruzo con una pareja indignada: “Si no lo van a hacer que no lo hubieran cortado”, dice ella, “Vergonzoso”, grita su marido mientras acelera el paso.

A la espera de saber si ADIF da o no la cara, los vecinos sigue movilizándose y el próximo martes, día 11, saldrán a la calle para recordar que es un barrio que reivindica respeto y dignidad. “Es una forma de reivindicarnos. Nos están faltando al respeto. No queremos que esta situación se prolongue”, nos explica el presidente de la asociación de vecinos de La Pilarica.

Poca integración ferroviaria

La integración ferroviaria parece estar constando casi tanto como el soterramiento de las vías del tren. Los tres nuevos pasos al norte de Valladolid tendrán que esperar para iniciarse a 2021. Un año para que pueda licitarse la redacción de los proyectos: uno de nueva creación para peatones y bicicletas entre Padre Claret y Andalucía; otro de nueva traza entre Unión y Pelícano, y uno a reformar, el túnel de San Isidro. Debían estar ya licitados por parte de la sociedad Valladolid alta velocidad, pero habrá que esperar. Después de estos, deberá llegar un nuevo paso en la calle Hípica, al sur de Valladolid.

Una larga agenda de proyectos por licitar, por redactar y por ejecutar y que no verán la luz este año.