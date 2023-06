Pacientes trasplantados animan a donar órganos: “Te regalan la vida”

Un donante de órganos puede salvar hasta cinco vidas. En Castilla y León donan una media de 46 personas por cada millón de habitantes. Una solidaridad que nos coloca a la cabeza, en cifras récord, y que permite que en los hospitales de Castilla y León se hayan realizado 109 donaciones en 2022, un 11 por ciento más que el año anterior. Donar permite prolongar la esperanza de vida a quienes esperan un órgano. Los hospitales de la comunidad han realizado 199 trasplantes. En el día internacional del donante de órganos, José Antonio rememora su nuevo cumpleaños tras recibir un trasplante doble de pulmón. En mayo cumplió el primero de una nueva vida posible gracias a un donante que permitió que sus dos pulmones volvieran a respirar. “Les animo a que den el paso porque te regalan la vida. Yo celebro dos cumpleaños, el 23 de enero y el 18 de mayo”, comenta en Herrera en COPE Castilla y León.

Susana recibió un hígado hace nueve años. Ha compartido en Herrera en COPE que, tras ser trasplantada, pudo cumplir con el deseo de ser madre. Con 14 años le diagnosticaron una hepatitis que desembocó en cirrosis. Ya estaba preparada para recibir un trasplante. La llamada se produjo cuando estaba en el trabajo. “Mis condiciones de salud no eran buenas. Estaba muy limitada. El cambio ha sido radical. He podido tener dos niños que antes era inviable y ahora hago una vida completamente normal. Muchos no saben ni que estoy trasplantada”, nos explica.

Los pacientes que han recibido un órgano, se someten a controles periódicos y exhaustivos. El tratamiento médico busca evitar el rechazo.

El trasplante estrella

El trasplante de pulmón están creciendo cada año, pero la estrella de los trasplantes es el renal, su tasa triplica la siguiente que es el hepático y le siguen el cardíaco, pulmonar y páncreas. La esperanza de vida ha ido creciendo a medida que se avanza en esta cirugía compleja. Lo explica en el Mediodía de COPE el Doctor Pacheco, responsable el programa del trasplante hepático del Rio Hortega de Valladolid: “Son cirugías muy complejas. El hepático por las adherencias en el abdomen es uno de los más complicados”. El proceso continúa con el postoperatorio, “hay que mantener sus defensas bajas”, comenta el doctor Pacheco quien señala que la esperanza media de un trasplantado hepático supera los 10 ó 15 años.

Para que el proceso sea un éxito se necesita un equipo quirúrgico y un sistema sanitario “muy potente”, 'pero hay un dato que demuestra la fortaleza del sistema, señala el Doctor Pacheco: “En los hospitales donde ha habido trasplantes ha sido un auténtica locomotora, el programa se ha alimentado tanto como el hospital”.

En Castilla y León somos referentes en donación y nuestros hospitales tienen preferencia para el trasplante de estos órganos. El Hospital Clínico Universitario realiza trasplantes cardíacos, renales en los Hospitales Clínico de Valladolid y Salamanca, hepático en el Hospital Río Hortega de Valladolid y páncreas en Salamanca.

Donantes

Las negativas a la donación cada vez son menores, 13 por ciento en Castilla y León frente al 16 de España. Beatriz fue la donante de su hermana Elena, quien nació con una enfermedad renal. En 2018 se cristalizó el trasplante y ha aprovechado para lanzar un mensaje a los futuros donantes: “Que no tengan miedo porque lo único que hace es hacerte más fuerte y más feliz. El miedo es natural y humano. Para ella es una salvación, para mi es una felicidad plena”.

Hacerte donante es tan sencillo como descargar el formulario en saludcastillayleon.com, próximamente en la App o directamente en Alcer, la Asociación para la lucha contra Enfermedades del Riñón.

No hay que olvidar que la donación de sangre es imprescindibles para estas cirugías y tratamientos posteriores. En las reservas del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León se mantienen en nivel amarillo, hacen falta donantes en los próximos días, los grupos sanguíneos A+, A- y O-.

#DONASANGRE Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. REQUISITOS: Ser mayor de edad,buena salud física y mental y compatibilidad con el receptor. En personas fallecidas, se consulta a sus familiares y allegados. ¡Estamos llenos de vida, dónala! https://t.co/zVda6HR3dcpic.twitter.com/1Jx7XWYrCG — Dona Sangre CyL (@donasangreCYL) June 7, 2023

