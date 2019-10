Pablo Carbonell conducirá la gala inaugural de SEMINCI

Todo preparado para subir el telón de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI, que en su edición 64 contará con el actor y director, Pablo Carbonell como conductor de una gala inaugural que tendrá lugar el próximo día 19 de octubre en el Teatro Calderón de Valladolid.

Una edición en la que se proyectarán 275 películas, 92 de las cuales entran en competición, tras una selección de 2.000. Se espera recibir a 1.300 invitados y congregar a unos 100.000 expectadores. Son las grandes cifras de una edición en la que ocho de esas proyecciones, dos de la anterior edición, compiten por una estatuilla de los Óscars. Adam, de Maryam Touzani; And then We Danced, de Levan Akin; Papicha, de Mounia Meddour La vida invisible de Eurídice Gusmao, de Karim Aïnouz; Let there Be Light, de Marko Skop, y Honeyland, de Tamara Kotevska y Ljubo Stefanov.

Amenábar y los hermanos Bardem

Alejandro Amenábar, galardonado este año con una Espiga de Honor por su trayectoria, ofrecerá el lunes 21 de octubre una clase magistral de acceso libre en el Aula Mergelina de la Universidad de Valladolid.

Entre los invitados previstos destaca la asistencia de los hermanos Carlos y Javier Bardem para presentar el 24 de octubre en el Teatro Zorrilla Santuario, un documental dirigido por Álvaro Longoria sobre la campaña de Greenpeace Arctic Sunrise.

El Jurado

Siete experimentadas visiones del cine se encargarán de elegir los mejores trabajos de este certamen. La cioneasta andaluza Josefina Molina ha será la presidenta del jurado. Junto a ella, el productor francés Thierry Forte, el presidente del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Iván Giroud, el realizador canadiense Philippe Lesage (ganador de la Espiga de Oro el pasado año por Genèse), la cineasta georgiana Keti Machavariani (Georgia es este año el país invitado del festival), el director indio Dilip Mehta y la escritora española Rosa Montero.