Otra víctima de la soledad

Los bomberos de Valladolid han encontrado el cuerpo de un anciano de 65 años en su domicilio en la calle Moraña, situada en el barrio de Covaresa.

Para acceder a la vivienda, la puerta fue forzada. Los servicios de emergencias recibieron el aviso de que una persona mayor, desde hacía varios días, no daba señales.

Se trata del tercer fallecido en menos de 15 días. Todos tienen en común que vivían solos y no tenían a ningún familiar cerca.

A veces, los ancianos y sus familias solicitan servicios sociales para que les ayuden en los cuidados básicos como la limpieza del domicilio, atenciones personales o suministrar la medicación, aunque lo que más demandan es cariño.

“Me acuerdo de una señora que tenía. Me decía: no quiero que me hagas nada. Yo solamente quiero que me escuches. Y yo solo le decía, tú tranquila; yo te escucho pero también voy haciendo cosas”, es la historia de Elena de la Torre, es auxiliar y atiende a ancianos en sus casas.

Casi 6.500 personas mayores de 80 años viven solas en Valladolid. Los trabajadores y los asistentes sociosanitarios luchan contra este mal endémico.