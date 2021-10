Óscar Puente da por zanjado el debate sobre el soterramiento: “No voy a contribuir a un bucle melancólico”

“Voy a decir una cosa y será la última vez que lo diga”. El alcalde de Valladolid, poco amigo de rehuir cualquier debate, ha marcado una línea roja con el soterramiento de las vías del tren a su paso por Valladolid.

Tanto es así que ha pedido a los medios de comunicación ahorrarse, de aquí en adelante, las preguntas acerca de una cuestión sobre la que no tiene ninguna intención de volver a pronunciarse. ¿Y si hay más preguntas después de este ultimátum? “No os voy a contestar”, ha advertido el primer edil.

Óscar Puente ha querido dar la puntilla el debate sobre el soterramiento, reavivado por la reciente creación de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid, arremetiendo, precisamente, contra sus impulsores, a quienes acusa de jugar “con las ilusiones de la gente a sabiendas de que son meras ilusiones”. “A esas personas”, ha afirmado, “lo que les corresponde es el mayor desprecio posible”. “Y el mayor desprecio es no hacer aprecio”, ha sentenciado.

Cuitas internas en el PSOE de Valladolid

Puente ve “afán de protagonismo” entre las filas de esta Plataforma. Pero también “algunas 'vendettas' que no son de recibo”, en clara alusión a uno de sus integrantes en particular, Cecilio Vadillo, ex subdelegado del Gobierno en Valladolid y, actualmente, una de las voces internas del PSOE más críticas con la integración del ferrocarril en superficie.

“Quien quiera seguir en un bucle melancólico eterno, que siga”, se ha despachado el alcalde. Para después concluir: “Yo no voy a contribuir con ese juego”.