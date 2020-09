Nueva paralización en las obras del túnel de la Andrómeda

Las tres asociaciones de vecinos de Pilarica, Los Santos-Pilarica y 24 de Diciembre han denunciado una nueva paralización de las obras del túnel de Andrómeda. Desde el pasado 9 de septiembre la máquina pantalladora que realizaba los muros de contención del túnel abandonó el lugar y desde entonces la obra se encuentra sin actividad. El presidente de la asociación vecinos de Pilarica, José Luis Alcalde ha explicado en Herrera en Cope en Valladolid que "Únicamente hay una excavadora y un camión que han retirado tierra acumulada junto a las vías del tren. Pero los obreros y la maquinaria han desaparecido del lugar sin que nadie haya dado una explicación". Por eso han pedido de manera urgente la intervención del delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, al que han remitido una carta de la que no tienen aún respuesta. Sí que les ha atendido el alcalde a pesar de no ser una obra municipal y lo único que les ha podido decir, según ha podido averiguar, es que hay un problema de modificaciones del proyecto, pero no sabe explicar nada más.

Los vecinos de la zona no dan crédito a lo que está ocurriendo. No entienden como una empresa pública como Adif ha faltado a la verdad y ha incumplido todas las promesas y no es capaz de llevar una obra de esas características. Además José Luis ha explicado lo que esta situación supone para su día a día, ya que empobrece los negocios del entorno y degrada la convivencia cotidiana.

Recordamos que el paso de la Andrómeda es el primero del modelo para el proyecto de integración ferroviaria, que supone la creación de 17 pasos más. Por ello José Luis ha concluido con una advertencia para todos los ciudadanos: "Que Dios nos coja confesados a los vallisoletanos porque todavía quedan 16 Andrómedas más".