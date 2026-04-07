MUFACE estrena su nueva receta electrónica en Valladolid para más de 12.900 mutualistas

Más de 12.900 mutualistas de MUFACE en Valladolid adscritos a una entidad concertada, como ADESLAS o ASISA, ya pueden beneficiarse de la nueva receta electrónica. El Sistema Integrado de Receta Electrónica Concertada (SIREM) se ha puesto en marcha este 7 de abril con el objetivo de agilizar la dispensación de fármacos y mejorar la calidad de la asistencia.

La primera dispensación ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, quien ha destacado los múltiples beneficios del sistema. Esta medida es especialmente relevante para los cerca de 3.000 mutualistas que residen en el medio rural, ya que les evitará desplazamientos innecesarios para obtener sus medicamentos.

Ventajas para todos los usuarios

El subdelegado ha subrayado que la nueva receta es "fácil de usar", "segura" y "sostenible", y que "beneficia a los mutualistas, a los médicos y farmacias y a todo el Sistema Nacional de Salud".

Una de las preocupaciones era la posible brecha digital, pero el sistema se ha diseñado para ser accesible. Dado que el 53% de los beneficiarios son mayores de 65 años, Canales ha asegurado que "no aumenta la brecha digital con personas mayores o con menor capacidad digital", ya que solo es necesario activarla en el médico una vez.

No aumenta la brecha digital con personas mayores o con menor capacidad digital" Jacinto Canales Subdelegado del gobierno en Valladolid

Un sistema más eficiente y seguro

El sistema SIREM optimiza la gestión al eliminar el uso de papel y reducir la burocracia. "La receta electrónica permite garantizar la protección y confidencialidad de los datos y la seguridad del proceso", ha añadido Canales. Además, es plenamente interoperable, por lo que un mutualista puede retirar sus medicamentos en farmacias de otras comunidades autónomas.

Para los facultativos, esta herramienta supone una mejora al crear un historial farmacológico de cada paciente, lo que mejora el control del tratamiento. En 2025, se expidieron cerca de 320.000 recetas a mutualistas en Valladolid, con un coste para MUFACE superior a los 4,3 millones de euros, cifra que el nuevo sistema ayudará a gestionar con mayor eficiencia.