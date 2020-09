Movilización en Renedo ante una nueva agresión okupa a uno de sus vecinos

“Los vecinos ya no aguantan más”. Por ello han convocado una manifestación “pacífica” este sábado en contra de lo ocurrido y para hacer además visible el malestar por este tipo de incidentes que han agravado la tensión social en el pueblo. “Ante esta violencia y ante esta poca tolerancia sumada a una agresión, los vecinos ya no aguantan más, y es normal”, ha dicho a COPE la alcaldesa de la localidad Raquel González.

Se da la circunstancia de que el agresor, que ya ha sido detenido, fue el que destrozó varias zonas del centro de salud en un violento incidente acompañado de algunos familiares, insultando y amenazando a varios profesionales sanitarios, además de causar desperfectos en el mobiliario y el equipamiento.

"Con uno pueden, con todo el pueblo, no", reza el lema de la convocatoria. Los vecinos están convocados a las 19.00 horas de este sábado en la plaza del Guindo y desde allí pretenden llegar hasta la casa “ilegalmente ocupada” para llevar a cabo allí la cacerolada. “Hacer ruido y decirles que no son bien recibidos porque no se puede tener a un pueblo asustado y amedrentado además con la violencia que están ejerciendo. Desde el ayuntamiento nuestra solidaridad con el vecino, con su familia y en general con todos los vecinos porque es una situación que es indignante y que no se puede seguir soportando”.

La alcaldesa, Raquel González, insiste en que los vecinos están asustados. “Desde el primer minuto se está apoyando a los vecinos, se están tocando todas las puertas, pero lo que nos faltan son herramientas, para poder ayudarles porque nos encontramos en una situación de total indefensión”, concluye.

Además del hombre que ha sido detenido hay otras cuatro que están siendo investigados.