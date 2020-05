Mota del Marqués, Villafrechós y Villalón de Campos alivian el confinamiento pasando a la Fase 1

Las Zonas Básicas de Salud de Mota del Marqués, Villafrechós y Villalón de Campos, han entrado ya en la Fase 1 que se hará efectiva a partir del próximo lunes día 18. Estas tres zonas forman parte de las 42 que propuso la Junta de Castilla y León y a las que el Gobierno ha dado el pase para avanzar hacia la "nueva normalidad" y afectarán a más de 225.000 vecinos. El ministerio da cumplimiento, esta vez sí, a la propuesta del Ejecutivo Autonómico. Ponferrada será la primera ciudad que iniciará la desescalada, pasa íntegra la Comarca de El Bierzo y Laciana.

Medidas de “alivio” en Fase Cero

En su documento, el Gobierno de Castilla y León proponía también al Ministerio una serie de medidas “de alivio” para las zonas que aún no hayan sido propuestas para avanzar de fase. Medidas, explicaba la consejera de Sanidad, Verónica Casado, “relacionadas con la pesca, poder salir a pasear al campo, que los comercios de menos de 400 metros cuya apertura esté permitida con cita previa puedan admitir a personas que no la tengan si en esos momentos el local no acoge a ningún cliente condicionado a que su entrada sea individualmente”. La Comunidad aboga también por la apertura de los concesionarios “con cita previa”.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha confirmado que las zonas que continuen en Fase 0 contarán con medidas de alivio para el comercio minorista que podrá abrir sin cita previa, la reactivación progresiva de los servicios sociales, desinfección y trabajo administrativo en centros educativos, algunas actividades culturales, apertura de Centros de Alto Rendimiento, velatorios de hasta diez personas y la posibilidad de abrir lugares de culto hasta un tercio del aforo. Por lo tanto, se alivian un tanto las condiciones de aquellos territorios que permanezcan en Fase 0.

Acepta el Ministerio de Sanidad estas premisas. Castilla y León y con ello la provincia de Valladolid sigue siendo la que más territorio acumula en Fase 0 pero la tendencia es positiva, al menos por el momento.

“Buenas noticias” en dos semanas

La consejera de Sanidad ha insistido en que seguirán basándose en criterios sanitarios y epidemiológicos para ir abriendo territorios. Verónica Casado ha reconocido que la evolución de la pandemia en Castilla y León puede permitir “buenas noticias” en días. “Yo sería absolutamente feliz y creo que todo el Gobierno también, si pudiéramos decir ya que pasamos todos, porque esto significaría que no hay casos y lo tenemos perfectamente controlado”. Por ello Casado defiende que se ha establecido un número determinado de casos “que podemos controlar”. De continuar así, afirma, “tendremos buenas noticias en estas próximas semanas”.