Monseñor Ricardo Blázquez, en COPE: “Es tiempo de fe y de sacrificios"

El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha pasado este mediodía por los micrófonos de COPE para lanzar un mensaje de unión, esperanza y solidaridad a todos los fieles en este viernes de Cuaresma. Durante el mismo, Blázquez ha denominado la situación que estamos atravesando como “nuestra particular cruz” y asegura que la Iglesia llegará a las familias aprovechando los nuevos canales de información que la tecnología nos permite hoy en día, esperanzado en que ésta medida no dure demasiado. “La situación nos ha venido dada. No la hemos pedido ni deseado. Por lo tanto hemos de buscar la forma de poder celebrar la Semana Santa con todas las posibilidades que la modernidad pone a nuestro alcance y contribuir a que los cristianos puedan celebrar en estas condiciones el camino hacia la Pascua”.

Asimismo, ha lamentado que haya sido precisamente en las fechas en las que nos encontramos, cuando la Iglesia sale de los templos y convive con los creyentes en las calles en forma de procesiones, cuando nos hayamos visto obligados al confinamiento domiciliario. Desde la Archidiócesis se trabaja hace varias fechas en intentar que los fieles puedan celebrar la Semana Santa gracias a la tecnología. “Intentaremos llegar a todos los hogares para que las familias se conviertan en iglesias domésticas. Esperemos que esta manera de transmitir nuestro mensaje deje de ser necesario pronto”.

Por último, el cardenal arzobispo de Valladolid dejó su particular mensaje para todos aquellos que sientan que están perdiendo la esperanza. “Es tiempo de fe y de sacrificios, como el aislamiento y la falta de comunicación. Ahora es cuando debemos estar cerca de los más frágiles”.