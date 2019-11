El “Mejor hotelero de España” participa en el VI Foro organizado por la Asociación de Hoteles

El 22 de noviembre arranca la sexta edición del Foro de Novedades del sector turístico organizado por la Asociación de Hoteles de Valladolid que, un año más, pretende concienciar a la sociedad de la importancia del turismo para la economía. Uno de los invitados es el “Mejor hotelero de España”, Antonio Catalán, presidente de los Hoteles AC.

El turismo está cambiando. Los viajes ya no se hacen en un periodo concreto del año sino que cada vez más está creciendo el turista que viaja por acudir a un evento. Valladolid compite con grandes ciudades como Madrid o Barcelona para celebrar eventos nacionales e internacionales, pero eso no quiere decir que no pueda ser la sede de eventos. que atraigan a 800 o 1.000 personas. Desde la Asociación de Hoteleros están trabajando por atraer eventos de 800 y 1.000 personas como el foro del próximo viernes, "podemos intentar traer más y de ahí que hayamos organizado un foro con esta idea donde vendrá gente muy importante a que nos hable cada vez más", Francisco Posada, es el presidente de la asociación.

Este turista de media gasta más y la estancia suele ser de 3 días entre martes y jueves. Este perfil da vida al sector comercial durante la semana y por eso es imprescindible seguir trabajando por atraer más eventos aunque el 2020 preocupa al presidente de los hoteles "porque es un año donde no hay ningún congreso, no hay expobiomasa. Hay ocho o nueve fechas importantes al año en que los hoteles están llenos y por eso el retorno económico es bueno y nos tenemos que sensibilizar”, explicó Posada.