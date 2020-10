Médicos del medio rural niegan el cierre de consultorios

Los médicos del medio rural hablan alto y claro. No se han cerrado los consultorios en la provincia. La actividad asistencial sigue funcionando, pero con el triaje previo que permite a los profesionales sanitarios determinar quién sí y quién no debe acudir presencialmente a la consulta. La Doctora Coloma es médico en el centro de salud de Portillo y ha querido lanzar en COPE un mensaje de tranquilidad: “que acudan a su médico porque van a ser atendidos”.

La Doctora Coloma niega que se haya producir un cierre de los consultorios y asegura que el sistema sanitario en el medio rural sigue funcionando “como siempre”, al tiempo que ha recordar el cribado que se ha introducido con la atención telefónica. “Estamos funcionando como siempre, a los pacientes que hay que ver presencialmente se les ve y a los que se puede hacer de manera telefónica, pues se les atiende telefónicamente, pero no quiere decir que los consultorios estén cerrados".

El modelo asistencial ha cambiado, como ha apuntado a COPE el presidente del colegio de médicos en Valladolid, el Doctor Alumdí, quien ha señalado que los consultorios no pueden estar abiertos con el modelo anterior, “una barra libre con acceso ilimitado” En este sentido, ha recordado que la pandemia ha obligado a garantizar la seguridad de pacientes y de los profesionales y el filtro telefónico permite ordenar la entrada de pacientes.

Sobre la polémica extendida en torno a la atención sanitaria en el medio rural, el Doctor Almudí ha señalado que todo apunta más a una disposición de algunos facultativos que a una política de cierre de consultorios que no es tal. “Se debe más a profesionales que no han mostrado una disposición muy favorable, por diferentes motivos, para convertir consultas que se resolvían de forma no presencial en consultas presenciales”, concluye.