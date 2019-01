La Marea blanca clama en Valladolid por una Sanidad pública

15,000 personas se han echado este sábado a la calle en Valladolid en defensa de la Sanidad pública. Las plataformas convocantes, 17 de toda la comunidad, celebran el éxito de una movilización que ha reunido a usuarios, facultativos, sindicatos y los partidos de izquierda. Denuncian las condiciones laborales de los médicos, en concreto, los de Atención Primaria, que siguen sin ver mejoradas sus condiciones laborales. Salarios de 1,000 euros y un cupo de pacientes que les impide ejercer sus labores con dignidad. Miguel y Roberto son dos médicos en Valladolid y han explicado a COPE que las condiciones que les ofrecen “no son dignas” después de años de Residencia y el MIR, “nos toca irnos fuera”.

No ocultan su enfado y frustración y explican que estas condiciones laborales les empuja a muchos a probar suerte fuera de la comunidad. Las plataformas no han dudado en alzar la voz contra el consejero de Sanidad al que piden que dimita de sus funciones por no defender el modelo de asistencia pública. Voces críticas también contra quienes quieren atribuir el probelma a la falta de médicos. Una de las portavoces de la Plataforma de Aranda de Duero en Burgos señala que hace seis meses el PP gobernaba en el ejecutivo central, “podían haber barrido para casa”.

Los partidos de izquierda, PSOE, Podemos e IU Equo se han sumado a la protesta, pero en un discreto segundo plano, a petición de las plataformas que quieren evitar politizar la protesta. Los mensajes de los líderes políticos reclaman un cambio de modelo al del PP. Mientras que el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha admitido que hay aún mejoras por acometer en el sistema, pero hace falta colaboración con la institución central, “el gran problema de la Sanidad es el déficit de médicos, es imprescindible más médicos en Atención Primaria y en Pediatría.