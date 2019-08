Luis Fuentes enseña el apartamento de las Cortes a la prensa y asegura que no es su intención mudarse a éste

El Partido Socialista y Ciudadanos continúan enzarzados por la polémica del uso que Luis Fuentes pretendía dar apartamento correspondiente a su cargo. El Presidente de las Cortes, Luis Fuentes, adelantándose al PSOE -que había convocado a los medios- enseñó a primera hora del miércoles, 21 de agosto, el departamento protagonista a la prensa.

Fuentes negó tajantemente que su intención era mudarse a este piso. El apartamento se encuentra amueblado pero no tiene cama, por lo que el Presidente de las Cortes aseguró que el uso del apartamento dependerá solo de su agenda.

Esta polémica ha permitido a la mayor parte de la ciudadanía castellanoleonesa conocer la existencia de esta vivienda. El departamento está situado en el segundo piso del edificio de las Cortes y se accede directamente por el ascensor desde el despacho de Presidencia. Dentro de los aproximadamente 80 metros cuadros tiene un baño, cocina, una sala de estar con dos sofás y otra habitación con una mesa.

El presidente de las @Cortes_CYL zanja la polémica suscitada sobre el uso del inmueble que tiene a su disposición en el Parlamento autonómico abriéndolo a los medios de comunicación. No dispone de cama y su uso, ha asegurado @LuisFuentesCs, "dependerá de la agenda". pic.twitter.com/vrjDT5DPxk — COPE Valladolid (@ValladolidCOPE) 21 de agosto de 2019

Fuentes insitió en que su residencia seguirá estando en Salamanca, con su familia. “Ni me he mudado, ni tengo previsto hacerlo”, reiteró el Presidente del Parlamento Autonómico. Fuentes aprovechó para recordar que tiene un piso alquilado en Valladolid donde duerme cuando se le hace tarde y no puede volver a su residencia habitual en Salamanca.

El Partido Socialista sea ha mostrado muy crítico con esta situación desde que se empezó a insinuar que Fuentes podría trasladarse a este departamento. El socialista José Francisco Martín -Secretario Primero de las Cortes- afirmó que el presidente del Parlamento Autonómico “está en problemas, ya que le han pillado con el carrito del helado”.

Martín también se sumó a la visita del apartamento asegurando que pediría los documentos que acrediten la compra de todos los muebles. El Gabinete de la Presidencia no tardó en responder al PSOE demostrando que el mobiliario del habitáculo fue adquirido en 2007, 2008 y 2015, acallando de este modo unas acusaciones, a ojos de Luis Fuentes, malintencionadas.

A este respecto, la posición del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es la misma que manifestó el vicepresidente, Francisco Igea tras el Consejo de Gobierno. Ambos afirmaron que a un procurador por Valladolid no le hace falta una vivienda en la misma ciudad.