Los temores del comercio ante la inminente implantación de la Zona de Bajas Emisiones

La Agenda 2030 aprieta y de eso han tomado nota los municipios de más de 50.000 habitantes que, antes de que acabe el año, deberán tener aprobada una normativa para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Un espacio acotado en el corazón urbano en el que se restringirá el tránsito privado de vehículos. Espacios salpicados por el comercio de proximidad que ven en la llegada de esta ZBE un obstáculo para poder seguir siendo rentables. “Si no se toman medidas, puede bajar un 30%”, ha apuntado el vicepresidente de Comferco y presidente de la asociación de comerciantes AVADECO, Rafael Monedero.

“El coche que menos contamina es el que está aparcado”, reflexiona Monedero, quien además es gerente de varios comercios localizados en la futura zona restringida. A su juicio, “hacen falta más aparcamientos disuasorios en la ciudad. Se puede trabajar y estamos en condiciones de aportar ideas para hacer una ciudad sostenible, pero hace falta también que se potencie el transporte público asequible. Todo con ideas se puede hacer”.

Tiendas de souveirs, de ropa, zapaterías, mercerías, librerías...el escaparate del comercio de proximidad en la almendra central es muy variado. Nos hemos acercado a algunos de ellos. Consideran que esta medidas les perjudica: “mal porque paralizan todo, parece que están tratando de hundir al pequeño comercio”. Comprenden que hay que cumplir con las exigencias medioambientales, pero sin lastrar la actividad económica local, “no se puede cerrar siempre la misma zona porque contaminación hay en todos los barrios”.

Bajas emisiones también en Soria

Sólo Soria se escapa de la obligatoriedad de implantar antes de que acabe el año una zona restringida al paso de vehículos contaminantes. No hay obligatoriedad, por la densidad de población inferior al límite de 50.000 habitantes, pero no se va a quedar atrás y va a elaborar este otoño una ordenanza consensuada con asociaciones y sectores implicados. “No es sólo Zona de Bajas Emisiones, tenemos que dar servicio y adaptarnos a ello con carriles bici, aparcamientos...”, comenta la concejala soriana Ana Alegre.

El resto de capitales, sí deberán cumplir con la obligación. A estas zonas podrán acceder sin restricciones los vehículos privados eléctricos y con etiqueta ECO. ¿Qué porcentaje suponen en el parque automovilístico actual? Pues menos del tres por ciento, según cifras de Faconauta, la patronal que aglutina a los concesionarios. En ciudades como Segovia o Ávila, donde el casco histórico está ya, prácticamente, blindado al vehículo privado apenas notarán cambios. ¿Y en ciudades como Valladolid? Un reciente estudio apunta a que más del 50 por ciento de los autónomos van a verse afectados en el desarrollo de su trabajo.

Sanciones, ¿sí o no?

La Ley de Cambio Climático establece que todos los municipios con más de 50.000 habitantes deberán habilitar áreas de tráfico restringido para evitar la circulación de los vehículos más contaminantes. Cada Ayuntamiento impone sus propios criterios.

La reforma de la Ley de Tráfico, que entró en vigor el 21 de marzo de 2022, establece que no respetar las Zonas de Bajas Emisiones y acceder a ellas con un vehículo que no está autorizado supone una multa de 200 euros. Esta misma sanción también se aplicará a aquellos conductores que no respeten las restricciones de circulación establecidas por los ayuntamientos durante los episodios de alta contaminación. En el Ayuntamiento de Valladolid no se plantean las sanciones dentro del proyecto de implantación de la zona restringida. Así lo ha señalado el concejal de movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, “con toda seguridad no va a haber multas. En la anterior ordenanza se planteó unos meses de concienciación, así que tras la aprobación antes de que acabe el año y desde el enero de 2024, no va a haber multas”.