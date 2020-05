Los pediatras proponen una vuelta "al cole" escalonada

La Asociación Española de Pediatría (AEP) propone que la vuelta a los centros escolares se realice de manera gradual y escalonada en función de la situación epidemiológica local y la edad de los alumnos.

El pediatra vallisoletano Luis Rodríguez, que ha participado en la elaboración de este plan, ha explicado algunas de las propuestas en el programa Herrera en COPE Valladolid, donde ha querido dejar clara la importancia de “mantener el difícil equilibrio entre el derecho de los niños a aprender y la protección de su salud, que siempre es la prioridad, ya que nuestros hijos no deben sufrir las consecuencias de esta crisis en su aprendizaje”. A pesar de ello, ve necesario que se implementen estas medidas porque “los niños van a ser los portadores del virus que acabe llegando a las familias”.

El doctor Rodríguez cree que “la etapa de mayor riesgo es la de las guarderías (menores de 3 años) porque el contacto con los cuidadores es muy estrecho y las posibilidades de contagio son muy altas”. Por eso propone “que haya un cuidador por cada cinco niños, tanto en los domicilios como en los centros, y que se amplíe el permiso maternal hasta los 12 meses para que los menores se puedan quedar más tiempo en casa”.

En el tramo de 3 a 5 años “aunque siguen siendo muy niños, ya son capaces de entender los mensajes saludables y que hay un "bichito" con el que hay que tener cuidado, por lo que podemos practicar el uso de mascarillas y el lavado de manos”.

En cuanto a la Educación Primaria (de 6 a 12 años), Luis Rodríguez apuesta por “flexibilizar y escalonar la entrada al colegio porque tradicionalmente todos los alumnos entran en tropel en cinco minutos. Por eso sería bueno que esa entrada se hiciera en 15 o 20 minutos, de tal modo que se pueda garantizar la distancia de seguridad”.

Pero esta no es la única propuesta para los colegios de Primaria, ya que el pediatra cree que “el día es muy largo y hay actividades que se pueden hacer por mañana y otras por tarde” y que “algunas deben ser presenciales porque no hay más remedio, pero otras pueden no serlo. Esto permite que cada colegio respete las recomendaciones y se pueda adaptar”.

También existen recomendaciones para los centros de enseñanza Secundaria (de 12 a 16 años), un colectivo que preocupa algo menos a la AEP. El doctor Rodríguez asegura que “si a estos jóvenes se les explica bien lo que sucede y se les da responsabilidad, la experiencia demuestra que la inmensa mayoría de ellos lo van a respetar. Incluso el poder del grupo va a conseguir que los que no lo hagan, terminen haciéndolo”.

En este sentido, el pediatra reconoce que “por las edades de las que hablamos puede haber un cierto componente de rebeldía, pero cuando se les habla con seriedad y les exponemos la importancia del asunto, ellos lo entienden perfectamente y respetan las normas”. Por ello cree que una buena herramienta para este tipo de centros podría ser “la educación telemática y trabajar a distancia, siempre y cuando se garantice la ausencia de desigualdades sociales”.

El documento de la AEP también recoge algunas recomendaciones generales como la obligación de que los alumnos se laven las manos con frecuencia, la desinfección y limpieza diaria de los centros, la ventilación frecuente de las aulas, la limitación de personas en cada aula para garantizar el distanciamiento social y la recomendación del uso de mascarillas, principalmente durante el recreo o en los momentos en los que los alumnos hagan deporte”.