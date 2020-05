Los microbiólogos no descartan que el COVID-19 desaparezca, “pero a largo plazo”

No hay que bajar la guardia. El COVID-19 sigue ahí fuera y el contagio comunitario existe y la prudencia debe imponerse en cualquiera de las fases que nos llevan hacia la nueva normalidad. En este tránsito, los microbiólogos barajan la posibilidad de que el nuevo coronavirus desaparezca. “Es un escenario que hay que considerar, pero a largo plazo. Ojalá se produzca”, ha apuntado a COPE el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu quien no obstante ha animado a no bajar la guardia ante la posibilidad de que puedan producirse nuevos brotes.

Un viejo conocido de los microbiólogos es el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, primera epidemia global del siglo XXI que desapareció un año después de que se detectara el primer caso. Se propagó por 30 países, dejó más de 8.000 contagios en todo el mundo y algo más de 770 muertes. Es una opción no descartable en el caso del COVID-19, pero hace falta un periodo de tiempo más amplio en el que no haya una segunda oleada.

El Doctor Ortiz de Lejarazu aclara que los virus respiratorios tienen una estacionalidad, pero ha transcurrido poco tiempo para que sea una realidad. La realidad es que es “imparable”, si bien podríamos entrar en próximas semanas en que los casos caigan y solo quedarán las personas atendidas en los centros hospitalarios.

Menos restricciones, pero cautela

Con un escenario con caída de contagios, ha asegurado Raúl Ortiz de Lejarazu, la restricción no tendría sentido, aunque hay que mantener la vigilancia, atención de diagnóstico ante la sospecha y aislamiento, “pero no como estamos ahora”.

En Castilla y León ha habido “pocos” contagios, más de 25.000 hasta el lunes 25 de mayo. Un dato “esperanzador”, ha apuntado el microbiólogo, pero con pocos contagios hay personas que tienen el virus y son capaces de transmitir, de ahí su llamada a la prudencia.

Partidario de acompasar la flexibilidad social con un bajo índice de contagio, aconseja no obstante que las reuniones de hasta diez personas que se autorizan desde la fase 1, deberían ser inferiores a ese número. “Si estamos por debajo del máximo se está actuando mejor que si llegamos al máximo”, concluye.