Los hosteleros de Valladolid, “sin sorpresa”, se enfrentan a 14 días más con restricciones

Al sector hostelero de Valladolid no le ha pillado por sorpresa la ampliación de las medidas restrictivas 14 días más, entre el 17 y el 30 de agosto. HOY el Boletín Oficial de la Comunidad publica el mantenimiento de la una y media de la madrugada como hora de cierre del interior de los establecimientos de hostelería y la prohibición del consumo en barra, así como el cierre del ocio nocturno.

El consumo en el interior de los establecimientos no podrá realizarse en barra o de pie, y no podrá superarse el 75 por ciento del aforo, con una limitación máxima de ocupación por mesa de diez personas. David, gerente del Restaurante Pedro Olivar, insiste en que no se puede aplicar las mismas medidas por igual a todos los locales. “Han tenido tiempo para hacer un plan para que todos los locales no tengan las mismas restricciones”.

No podrán admitirse nuevos clientes a partir de la una de la madrugada y podrán mantenerse los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento. Las terrazas son en verano la alternativa al interior de los bares y restaurantes, pero estos días la ola de calor, las mantiene vacías en las horas centrales del día. Mario, gerente de Velvet, contaba con la ampliación de las restricciones, pero considera que la ola de calor recrudece las condiciones. “La cuestión es que con la ola de calor que tenemos encima, con el aforo reducido y no poder servir en barra, hay mucha gente que prefiere no salir”.

Ha notado también los efectos de la ola de calor en su establecimiento David. A su restaurante los clientes no se han acercado hasta bien caída la tarde. Su terraza, sin gente durante las horas centrales del día, vuelve a recibir clientes cuando cae la noche. “Se ha notado bastante porque se nos ha juntado una de las semanas, para nosotros, de las más bajas del año, con el repunte de la ola de calor y se nota”.

Expectativas fiestas

A menos de un mes de que comience la Feria y Fiestas de Nuestra señora La Virgen de San Lorenzo, los hosteleros van recuperando este verano, despacio, la vuelta a la normalidad, con la vista puesta en esas fechas, en los primeros días del mes de septiembre. Mario, gerente de Velvet y Semilla Negra en la capital, confía en que los contagios disminuyan y se flexibilicen las medidas. “Es muy importante que la gente pueda salir a la calle para intentar recuperar la economía, no solo la hostelería, también, por ejemplo, el pequeño comercio”.