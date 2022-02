Los diputados y senadores del PP por Valladolid arropan a Pablo Casado: "Una persona noble"

Los cuatro diputados y senadores del Partido Popular por Valladolid arropan a Pablo Casado en la guerra abierta con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La senadora Mercedes Cantalapiedra ha afirmado sentirse “orgullosa” del presidente del Partido Popular, de quien el diputado y alcalde de Villalón de Campos, José Ángel Alonso, ha destacado su honradez y su nobleza.

Me siento orgullosa de @populares

Me siento orgullosa de @pablocasado_

Me siento orgullosa de @TeoGarciaEgea

“Este partido va a recuperar la unidad”