Llamamiento del Centro de Hemoterapia y Hemodonación a los ciudadanos para donar sangre

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León hace un llamamiento de cara a la próxima Semana Santa para incrementar el número de donaciones. Son épocas "muy complicadas" para la donación, y en los hospitales "los enfermos no entienden de fiestas", ha dicho la directora del Centro que recuerda que hay varias razones por las que la situación se vuelve complicada cuando hay varios días de fiesta seguidos.

“Si están vacunados o si han pasado el COVID hace más de 14 o 28 días, todo esto no son impedimentos para donar porque afortunadamente el SARS COV 2 no se transmite por la sangre”. Lidia Blanco hace un llamamiento “que se animen, que estos actos de solidaridad son cada vez más importantes en nuestra sociedad”. Además para las personas que no han donado nunca, “que se animen a donar, porque además de poder ayudar a otros van a sentir esa enorme satisfacción de hacerlo”.

2021 es un año “muy especial”, destaca Blanco quien sí quiere reseñar que durante el pasado ejercicio, en plena época de pandemia, se atendió a más de 100.000 donantes. Es decir, las necesidades “mínimas”, de en torno a 400 donaciones diarias, hay que cubrirlas independientemente de otros factores.

“Las necesidades independientemente de todo lo que se surja alrededor, que puede haber más riesgo de accidentes o que incluso que las personas en un año normal se desplazan fuera de sus hogares y están de vacaciones, cosa que este año no nos pasará, las necesidades mínimas que tenemos nosotros de 400 – 450 donaciones diarias, las necesitamos siempre”.