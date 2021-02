Lino Rodríguez niega haber dado órdenes de pago y defiende que los gastos eran aprobados y controlados

Arranca el juicio en la Audiencia de Valladolid contra los ex directivos de ASAJA Valladolid. El Fiscal pide inicialmente para los cuatro acusados, entre los que se encuentran Lino Rodríguez, ex presidente de la OPA, su mujer, el exvicepresidente y el exgerente del sindicato agrario, penas que suman 26 años de prisión e indemnizaciones que rondan los cuatro millones de euros. Están acusados de los delitos de administración desleal, falsedad en documento público y mercantil y apropiación indebida entre los años 1990 y 2013. “Conseguimos equiparar gastos con ingresos creando un movimiento económico porque los trabajadores estuvieron un año sin cobrar, incluso nos llegaron a cortar la luz”, ha explicado el ex presidente de ASAJA.

El propio Lino ha declarado en su defensa que nunca dio órdenes de pago y que todas trasferencias de dinero entre las sectoriales de la organización hasta 2014, el salario que empezó a percibir desde 2004 y los gastos contraídos con tarjetas de crédito “están debidamente justificados, aprobados y soportados”, gastos entre los que figuran la compra de joyas, perfumes e incluso intervenciones dentales.

Sostiene además que los primeros diez años en ASAJA lo dio todo incluso en detrimento de su propia explotación ganadera. “No tengo claves ni custodio documentos”, comenta, para añadir que es el tesorero quien se los entregaba a quien desarrollaba la contabilidad de la organización. “Yo no soy órdenes de pago y lo hayan dicho, mienten, supongo que será un acto de venganza”, en alusión a una trabajadora que fue despedida.

La defensa pide la nulidad

El letrado de Lino Rodríguez, Jesús Verdugo, cree que el Fiscal vulneró el derecho de defensa de su cliente al no acotar en el tiempo los hechos imputables. Al mismo tiempo, ha reclamado la posible prescripción de los delitos que se imputan por hechos ocurridos entre 1990 y 2013, algo que ha rechazado el propio Ministerio Fiscal.“Los autos interrumpen la prescripción, pero si se entiende que no ha habido imputación en el auto de procedimiento abreviado, no han pasado los diez años del plazo de prescripción", ha aclarado la acusación.