Lejarazu ante la vacuna de Moderna: “Es una magnífica noticia, pero no hay que echar las campanas al vuelo"

El empeño de los investigadores por hallar una vacuna contra el coronavirus hace que en la actualidad dispongamos de hasta 170 preparados, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, con posibilidad de que “alguno” de resultado. 170 candidatos entre los que se encuentra una de las vacunas más prometedoras contra el coronavirus, la que pilota Moderna Therapeutics de Masachusstts y con cuyo director de Operaciones Técnicas ha hablado hoy Carlos Herrera. Una vacuna de última generación que en lugar de antígenos del virus, utiliza ácido nucléico y que para el virólogoRaúl Ortiz de Lejarazu es una “magnífica noticia”, aunque la acoge con toda la prudencia.

El Doctor en microbiología, ha explicado a COPE que esta noticia “esperanzadora” no debe llevarnos a lanzar las campanas al vuelo, dado que que la fase en la que se encuentra aún está analizando la inmunidad del individuo. Se concluye así la Fase 1 de la investigación de Moderna que ha implicado pruebas en 45 a los que se les ha administrado tres dosis de 25 a 100 microgramos en el brazo. Se ha generado anticuerpos en todas las personas a las que se ha vacunado, esto es, una respuesta inmunitaria tan potente como la de los pacientes que han sufrido la enfermedad. En ocho de ellas, además, no sólo se han generado anticuerpos sino también neutralizantes que atacan directamente al virus. La segunda fase que ahora se pone en marcha, explica el Doctor Ortiz de Lejarazu, implica a una mayor cantidad de pacientes.

Vacuna de última generación

La vacuna en la que trabaja Moderna emplea una tecnología muy avanzada que permite al organismo generar la proteína necesaria similar a la del virus que que luego produzca una respuesta inmune. “Es como si en vez de llevar un bizcocho, llevas la receta”, explica. Se trata de una técnica diferente a otros preparados en laboratorio que utilizan antígenos en bruto o el propio virus inactivado, o atenuado, una técnica esta última en la que trabaja el laboratorio del profesor y experto virólogo Luis Enjuanes y que, a juicio de Ortiz de Lejarazu, “tendrá un recorrido más largo”. No en vano, al tratarse de una vacuna nueva requiere más controles.

No es una carrera

Sobre las previsiones de Moderma de disponer a finales de año de la vacuna contra el COVID-19, Ortiz de Lejarazu no es tan optimista, no solo por los plazos para producirla, distribuirla y administrarla, sino también para garantizar su seguridad. “Para producir una vacuna las pruebas de seguridad son muy importantes” y en ésta, ha llamado la atención la OMS, hay que considerar el riesgo. “Ante una vacuna que no tengamos tiempo de garantizar su seguridad estamos jugando con fuego, a no ser que el riesgo fuera enorme”. Establece como ejemplo la enfermedad del ébola cuya mortalidad ronda entre el 50-80 por ciento. En este caso, sí estaría justificada la urgencia, no así ante una pandemia como la actual que, siendo "grave” es “relativamente controlable haciendo las cosas bien”.