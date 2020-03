Las gasolineras piden que el Gobierno dicte servicios mínimos

Las Estaciones de Servicio de Valladolid alzan la voz y piden al Gobierno que responda a la petición que lanzaron el pasado 28 de marzo, por la que demandaban el establecimiento de unos servicios mínimos en el sector. Aseguran que ya han proporcionado “un listado a la Delegación del Gobierno donde están incluidas las gasolineras consideradas estratégicas de las vías principales de la red de carreteras de Castilla y León, y por supuesto de Valladolid y Palencia, detallando los servicios que podían ofrecer a los transportistas, con el objetivo de que el Gobierno establezca unos servicios mínimos”.

Las Estaciones de Servicio han sido consideradas por el Gobierno en el último Real Decreto como una actividad esencial, por lo que todas las gasolineras del país deben estar abiertas diariamente. Una circunstancia que choca frontalmente con el enorme descenso de ventas, que cuantifican en un 80% entre semana, acrecentándose hasta un 95% los fines de semana. Unos datos demoledores para el sector.

El presidente de la Federación Regional de Estaciones de Servicio (FERECLAES), Lorenzo Colomo, ha explicado a COPE que su petición es la de “poder acogernos a las ayudas del Estado, cerrar las gasolineras que no sean estrictamente necesarias y no incurrir así en más gastos que los que tenemos habitualmente”.

Si esta petición cayera en saco roto, Colomo asegura que “los empresarios no vamos a tener capacidad para pagar las nóminas de los trabajadores, que en Castilla y León ascienden a más de mil”. De hecho, revela que “ya hay casos de empresarios que no pueden asumir ese coste de este mes de marzo por lo que, si la situación se mantiene en abril, hablaríamos de la quiebra de muchos pequeños empresarios del sector”.

Lorenzo Colomo ha detallado además algo “que mucha gente no sabe”. Y es que “había una huelga general planteada para el 8 de marzo por parte de algunos colectivos y el día 4 desde el Ministerio, nos hicieron llegar un listado de Estaciones de Servicio en servicios mínimos, por lo que el Gobierno tiene claro cuales son estratégicas y cuales no. Por todo esto, no entendemos por qué aún no se han postulado y no atienden a nuestras peticiones”.

Dificultades para acceder a Equipos de Protección Individual

Otro de los temas que preocupan a FERECLAES es el de las “dificultades para acceder a Equipos de Protección Individual (EPIs)”. Desde el sector solicitan “ayuda para que las gasolineras no se conviertan en focos de infección para empleados y clientes”. Reconocen que “desde la Delegación del Gobierno se nos envió alguna mascarilla, pero daba para una semana escasa y no tenemos ni guantes ni EPIs”. Asimismo, han pedido a las instituciones “que desinfecten las Estaciones de Servicio, pero por ahora no tenemos respuesta y estamos haciéndolo nosotros con una solución de agua y lejía”.

Colomo concluye que “es innecesario exponer a todos los empleados a un posible contagio cuando podríamos dar el mismo servicio con un 15% de ellos. Velamos por su salud y la de nuestros clientes”.