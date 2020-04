Las agencias de viajes aconsejan “esperar a que el operador cancele”

Cuando la pandemia empezó a asomarse al Mundo desde China, las agencias de viajes fue el primer sector en sufrir sus consecuencias con una avalancha de cancelaciones de desplazamientos primero a Asia y posteriormente al resto de los destinos, con el problema añadido de los trámites de repatriación de los clientes a los que el estado de alarma pilló fuera de España. “Con la declaración del Estado de Alarma y el posterior cierre de fronteras nos encontramos con clientes 'varados' en países donde se habían cancelado los vuelos de regreso. En la mayoría de los casos pudimos usar los vuelos de repatriación habilitados, pero hubo quien tuvo que regresar atravesando varios países o incluso en coches de alquiler antes de que se cerrasen las fronteras terrestres. Ha sido un poco caótico” afirma a Herrera en Cope Castilla y León Pablo Parrilla, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje en nuestra comunidad.

¿Qué hacer si tenemos un paquete vacacional contratado? Parrilla recomienda “esperar a que sea el mayorista quien cancele el viaje, aunque entiendo el recelo de los clientes que se arriesgan a perder el dinero o el paquete vacacional. Ahora mismo estamos en el limbo de la incertidumbre y los operadores están esperando cuál será el panorama en determinadas fechas y no cancelan porque no hay certeza de que no se puedan llevar a cabo las operaciones”.

Las agencias están obligadas por ley a devolver el dinero a sus clientes, pero se están “encontrando con la negativa de mayoristas y sobre todo de compañías aéreas a reintegrar los importes ya abonados”. Por ello, piden “poder emitir unos bonos por el importe total del viaje para no descapitalizarnos mientras recuperan el dinero, ya que con cero ingresos y sin que se nos reintegren los importes ya pagados devolver los importes está fuera de nuestro alcance ahora mismo. Después será el cliente el que elija qué hacer con ese bono, que tendrá un año de validez. Funcionaría como un crédito: si las compañías aéreas y los mayoristas nos devuelven el importe a las agencias podrán reclamar el dinero o podrán ir consumiéndolo en productos vacacionales durante un año natural”.