La Junta prohíbe la caza y la pesca durante el estado de alarma

Ni la superpoblación de conejos o jabalíes en nuestra comunidad y el consiguiente daño que producen en explotaciones agrícolas e infraestructuras sirven para su ejercicio. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha dejado sin efecto - apenas 24 horas después - las autorizaciones de controles en las poblaciones de fauna silvestre por daños para favorecer la producción agrícola y ganadera. Las presiones que ha recibido la Junta por parte de las redes sociales y de grupos contrarios a la actividad cinegética tras la declaración de estado de alarma, que prohíbe actividades no expresamente autorizadas, se presta a interpretaciones que han aconsejado a Medio Ambiente a retirar dicho permiso.

En la Federación de Caza de Castilla y León no lo entienden. Para su presidente, Santiago Iturmendi, “si hay un momento para actuar contra el exceso de población de conejos y jabalíes y estar todavía a tiempo de salvar las cosechas es éste. Quizá, cuando todo pase, ya sea tarde”.

En algunas comunidades (todavía no en la nuestra) incluso ADIF ha solicitado este tipo de actuaciones al detectar tramos de vía horadados por los conejos. En nuestra región el problema se lo van a encontrar los agricultores. Una población rural que, según Iturmendi, “parece que le importa muy poco a algunos colectivos. Yo pediría a todos aquellos a los que se les llena la boca con la España vaciada que propongan alternativas. Me comprometo a estudiar todas y cada una de ellas. Pero que no se queden ahí, quietos, señalando el problema. Que propongan soluciones. Estamos hablando del modo de ganarse la vida para muchas personas”.

También el presidente de la Federación de caza de Castilla y León quiso dejar claro un detalle. “Los encargados de llevar a cabo este trabajo son un ejemplo de profilaxis. Uno por coche, respetando la distancia social entre individuos y protegiendo núcleos habitados evitando mezclarse con sus vecinos. No van a divertirse cazando. Van a prestar una labor necesaria para el futuro de muchos pueblos de la región”.

Asimismo, quedan prohibidas todas las actividades relacionadas con la pesca deportiva, medida que afecta a todas las especies fluviales.