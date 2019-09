Juicio contra Sacyl por los casos de ceguera por el uso de Ala Octa

Rafa Martínez era profesor de autoescuela. Amaya Gil llevaba 16 años trabajando como administrativa. Ambos tuvieron que cambiar de trabajo después de ser operados de desprendimiento de retina en 2014. Tras la intervención en el Hospital Río Ortega de Valladolid, les aplicaron el producto Ala Octa del laboratorio alemán Ala Medics. Este producto tiene la función de aplastar la retina y conseguir mejores resultados pero tuvieron la mala suerte de que el lote estaba contaminado, según confirmó IOBA. Como consecuencia ambos sufrieron una ceguera irreversible.

Hoy ha comenzado su juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra Sacyl. Lo único que quieren los afectados que se haga justicia y que esto se acabe. Además de ellos, hay otras tres personas afectadas en Valladolid, de las cuales dos de ellas llegaron a un acuerdo con la Agencia Española del Medicamento. Les indemnizaron con 20.000 y 60.000 euros. El otro de ellos está a la espera de juicio.

Este producto se utiliza desde hace más de 20 años en los quirófanos y ha cambiado la vida de Amaya y Rafa. “Yo era profesor de Autoescuela y se acabó trabajar ahí. Los primer años muy complicados y luego buscando trabajando donde haga falta”, explicaba Rafa. “A mi me tocó cambiar totalmente de trabajo,con la no experiencia que tengo en otros trabajos. Me ha limitado un montón de actividades. Tampoco puedo conducir, cambias la vida radical”, ha dicho Amaya.

Una de las declaraciones de hoy ha sido la del perito. Ha dicho que la Agencia Española del Medicamento señala que las complicaciones llegan en el primer mes después de la intervención. Sin embargo, el perito dice que sucedieron a los tres meses.

El perito ha dicho que “la operación fue exitosa desde el punto de vista anatómico”. Además, los médicos tienen que rellenar un informe con todos los productos, con su correspondiente marca y número de lote, que se utilizan durante la intervención. La declaración del perito dice que si le consta que los profesionales suelen poner los medicamentos que utilizan. Sin embargo, en el informe de dichas intervenciones no hay datos del artículo.