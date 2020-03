Un Juez considera ilegal la sanción a una conductora que se saltó un semáforo en rojo

En Valladolid hay más casi 9.000 semáforos y solo siete disponen de cámaras para captar a los conductores que rebasen el semáforo con luz roja. Estos dispositivos se sitúan de forma estratégica en la ciudad para vigilar y proteger al peatón de conductores infractores. Cada año, esos dispositivos permiten sancionar a unos 100.000 vehículos que no han respetado el alto en rojo, pero solo un uno por ciento de esas multas son recurridas con escaso éxito de ganar en los tribunales. No es el caso de una conductora de Valladolid que ha conseguido de forma excepecional que un Juez anule su sanción de 200 euros y cuatro puntos.

La sentencia en firme, ante la que no cabe recurso, firmada por el magistrado Francisco Javier Zatarain y Valdemoro esgrime que el Ayuntamiento ha vulnerado “consciente y deliberadamente” la tramitación al no notificar la primera denuncia del expediente administrativo a la supuesta infractora, no ha colocado un panel informativo advirtiendo a los conductores de la existencia de cámaras, y ha presentado como prueba de la infracción seis fotos en blanco y negro que “sorprendentemente ofrecen una luz semafórica de un color rojo enormemente vivo que contrasta poderosamente con los tonos pardos del resto de las imágenes”.

Un juez "parcial"

Es poco habitual escuchar a los cargos públicos cuestionar sentencias judiciales, pero en este caso, un desbocado alcalde de Valladolid ha decidido despacharse agusto contra el juez que ha anulado la multa en cuestión. El alcalde, Óscar Puente, que entiende que no se ajusta a derecho explica que incurre además en una falta de imparcialidad evidente ante la que se pregunta si tiene algo que ver que la mujer del magistrado haya sido además diana de la foto rojo. “A su esposa le han caido tres multas de este tipo. Tiene un indudable interés para la ciudad saber si este hecho ha influido a la hora de dictar sentencia”, ha aseverado el primer edil.

“Como alcalde no me la voy a comer, me importa mucho la seguridad de los vecinos de Vaalladolid y este tipo de sentencias lanzan un mensaje muy peligroso a los futuros infractores”, ha señalado. Según Puente, con la sentencia se interpreta que saltarse semáforos no tiene consecuencias.

El Ayuntamiento de Valladolid además considera que la sentencia es “aislada” y “contraria” a la doctrina del Tribunal Supremo que siguen los otros tres jueces de lo contencioso-administrativo de Valladolid.