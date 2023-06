Los ayuntamientos empiezan a trabajar: Valladolid se estrena derogando normas del socialista Óscar Puente

Empieza el cambio en Valladolid. La primera medida en el gobierno PP-Vox: derogar la ordenanza sobre movilidad y desbloquear a los usuarios de vetados en las redes sociales del Ayuntamiento. Comienzan a rodar los nuevos socios, a trabajar con intensidad, tranquilidad, diálogo y consenso. Jesús Julio Carnero es el alcalde de Valladolid explica que “la transformación se está produciendo y ese cambio implica que este ayuntamiento no va a tener resignación”. Su socia de gobierno, Irene Carvajal, la nueva teniente alcalde aclara que las actitudes broncas son repugnantes. Apela al respeto y plantea el diálogo, la asamblea, el diálogo y la construcción.

Son las premisas con las que se estrena la nueva legislatura municipal que mantendrá diez concejalías, tres para Vox y el resto para el PP. Educación y Cultura; Comercio, Mercados y Concusmo, y Salud Pública y Seguridad Ciudadana, las gestionará Vox. El resto, incluidas Hacienda, Movilidad, Medio Ambiente, Turismo y Grandes eventos deportes y servicios sociales se quedan en manos del PP.

El final de los atascos

Los socios han sellado un acuerdo de gobierno con casi 30 puntos que han comenzado hoy ya a materializarse. La primera medida: derogar la ordenanza de movilidad para devolver al resto de conductores los espacios reservados para el tráfico de autobuses y de taxis. Se buscará una alternativa a los carriles bici como el de Isabel La Católica con el objetivo de devolver la fluidez al tráfico. “Iniciamos el proceso de derogación de la ordenanza de movilidad”, explica. De este modo, se pone así en marcha la maquinara administrativa.

Senado y soterramiento

Carnero compatibilizará la alcaldía con el Senado. Si obtiene escaño el próximo 23 de julio renunciará al sueldo de alcaldía. Tiene claro que el soterramiento ha de defenderse más allá de Valladolid y la Cámara alta es un altavoz necesario para lograr los apoyos necesarios. “Si yo no soy capaz de soterrar, yo me iré. Para soterrar no solo hace falta la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, hay que tomar decisiones y no están aquí, se toman en Madrid”, ha sentenciado el nuevo primer edil de Valladolid.

Transparencia y consenso

Jesús Julio Carnero se estrena con otra orden: desbloquear en las redes sociales del Ayuntamiento a los usuarios que habían sido vetados. Un alegato a la transparencia, al diálogo y al consenso. Los de Vox no enmendarán la plana a todo aquello que suponga la proyección de la ciudad, como SEMINCI o los Goya. “No podemos entrar como elefante en una cacharrería. Vamos a asumir estos compromiso. Si por un día pone en proyección a Valladolid, a nosotros, nos parece bien”, aclara la teniente de alcalde, Irene Carvajal.

La igualdad impregnará todo el gobierno

Las políticas de igualdad impregnarán todas y cada una de las áreas y no figura en el organigrama de forma expresa. Los socios tienen claro que será una prioridad. Para Carvajal la igualdad “efectiva” de todas las personas debe ser una cuestión “transversal” de todas las concejalías. El alcalde insiste en que se potenciarán las políticas de igualdad, al tiempo que asegura que no se reducirán las cantidades destinadas a mujer y violencia de género, como ya ocurrió en el último presupuesto municipal.

La clave nacional

Jesús Julio Carnero ha aprovechado para felicitar públicamente a sus homólogos de Barcelona y Vitoria, los socialistas Jaume Collboni y Maider Etxebarria, que han podido gobernar gracias al PP y que ha impedido que se gobierne “a través del independentismo” y de “Bildu”. Acuerdos de investidura de estos consistorios en los que también ha participado el PP, en el primer caso junto a Barcelona en Comú y en el segundo junto al PNV. Algo que, ha significado, le parece “muy importante para un vallisoletano y también para un español”.

