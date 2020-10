Íscar y Pedrajas seguirán confinadas hasta el 17 de octubre

Íscar y Pedrajas seguirán una semana más confinados. Los más de 6.600 vecinos afrontan otros siete días de aislamiento, que culminarán previsiblemente en la madrugada del sábado 17 al domingo 18, para contener la expansión comunitaria del virus. El goteo de positivos no se detiene y Sanidad ha optado por prorrogar en estas localidades las restricciones. Recordamos que no está permitida la entrada y salida, salvo causas justificadas y en el interior, restricciones al aforo y a la participación social.

Beatriz es peluquera en Íscar y cuenta a COPE que la restricción a la movilidad les afecta directamente a sus negocios. “Tengo gente que llega de los pueblos de alrededor, Villaverde, Megeces, Cogeces...que no pueden venir ni a la peluquería ni a hacer su compra habitual. Me parece injusto, el comercio ya no puede soportar esto más”, lamenta.

El confinamiento se mantiene hasta el 17 de octubre, incluido en ambos municipios en los que ya pesa este asilamiento que llegará con la nueva prórroga al mes. El alcalde de Pedrajas, Alfonso Romo, dice que acata, pero no acepta esta nueva orden. “Acato el confinamiento, pero no lo acepto. Sigo insistiendo en que esa medida de confinamiento perimetral no tiene sentido porque no se hace de forma real por los movimientos que hay por trabajo y otras necesidades. Es poca población la que no se mueve”, argumenta.

Sanidad analizará a contactos de positivos y renuncia al estudio sectorizado

Tras el estudio sectorizado en Pedrajas, Sanidad rectifica a la vista de los resultados arrojados, y ha decidido sustituir la prueba prevista en Iscar mañana sábado para reforzar la realización de pruebas vinculadas a los contactos de los positivos ya detectados, cuya efectividad se ha mostrado superior (más del 15 por ciento) frente al uno por ciento registrada en el estudio de Pedrajas. El delegado del gobierno, Augusto Cobos, ha señalado que hay que seguir la estrategia de contacto y no la del criterio geográfico, la prueba indiscriminada tendría menos incidencia que la registrada en Pedrajas.

Dentro de esa estrategia, se ha incrementado el personal de enfermería destinado a la realización de esas pruebas, y se ha dotado de forma excepcional de un vehículo ambulatorio suplementario.