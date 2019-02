La innovación y la agricultura 4.0 son los ejes principales de la nueva edición de la feria Agraria

Más de 300 empresas están presentes este año en la Feria bienal Agraria que se celebra en Valladolid hasta el próximo sábado. Esta edición inaugurada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas tiene varias novedades y avances con respecto a las anteriores ya que se ha incrementado el número de fabricantes e importadores participantes y también ha aumentado la superficie ocupada llegando a los 33.000 metros cuadrados, tras incorporar como áreas de exposición espacios al aire libre y el hall principal, donde se ubica Agrotecnológica, un nuevo espacio en el que participan empresas que desarrollan y comercializan soluciones para la agricultura 4.0 uno de los ejes principales de esta feria que contará con aplicaciones para la motorización de cultivos, trazabilidad, geolocalización, sistema de guiado o gestión de datos

No hay que olvidar que Agraria es un certamen de referencia para los profesionales del sector agropecuario que se caracteriza por la diversidad de la oferta y la participación de empresas procedentes de once comunidades autónomas a nivel internacional haciendo un total de 284 expositores. Además, la Feria acogerá unas jornadas sobre economía circular y agricultura conectada y promoverá también una nueva edición del concurso de máquinas innovadoras en el que participarán once empresas que presentarán un total de 24 equipos entre los que figuran tractores, palas, abonadoras, sistemas para riego, pulverizadores, sistemas de guiado, plataformas o segadoras.