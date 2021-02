Hoteleros de Castilla y León: “No habrá Semana Santa turística. Seguro que no”

Los hoteleros de Castilla y León están convencidos de que este año “no habrá Semana Santa turística” debido a las restricciones en vigor para frenar la expansión del virus. El presidente de la Asociación en la Comunidad, deja claro que estos días, claves para el turismo en la región, no lo serán este año para el turismo. Carlos Díaz lo asume “el problema que tenemos es que si las vacunas no progresan nos vamos al año 2022. No tenemos ninguna esperanza de que en Semana Santa, más en Castilla y León que es decisiva tanto desde el punto de vista religioso como turístico, se recupere el turismo. Seguro que no”.

Díaz considera que la Junta no les ha propuesto aún un plan para lo que ha llamado “el día después” y ha recordado que la mayor parte de los hoteles pertenecen a pequeñas empresas o empresas independientes desvinculadas de las grandes cadenas y muchos, de momento no han cerrado. “Lo tradicional es que el señor que tiene un establecimiento hotelero, lo intente defender. Entonces todavía no han cerrado muchos. Además, esto es un proceso que tampoco se va a resolver en los próximos tres o cuatro meses”, apunta.

Lo que sí ha dejado claro es que cuando se agudicen los problemas económicos y financieros comenzará a reducirse personal y se producirán despidos en las plantillas. “Lo que harán las empresas hoteleras antes de cerrar es reducir estructura, estructura laboral. Por eso es muy posible que una de las primeras acciones que empecemos a notar de la crisis sea la pérdida de puestos de trabajo en cuanto acaben los ERTEs”, lamenta Díaz.

La situación provocada por la pandemia, les llevó a perder en 2020 entre el 70 y el 80 por ciento del volumen turístico que hubo en 2019.