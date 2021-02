Hosteleros de Valladolid: “Lo estamos pasando fatal”

Un día más los hosteleros de Valladolid, esta vez, con un guiño al ocio nocturno y apoyados por la distribución, agencias de viajes, hoteles y comercio entre otros sectores, piden de nuevo a la Junta que levante las restricciones y que comiencen a llegar las ayudas porque ya no pueden más. Pedro tiene un bar de tapas. No entiende cómo se aprobó la medida de establecer el toque de queda en las 22.00. horas pero el cierre de los locales a las 20.00. horas. “Es una medida que no lleva a ningún lado. Ni siquiera creo que sea sanitaria”, lamenta.

Javier tiene un local de ocio nocturno. Son muchos meses ya de cierre y acumulando gastos muy difíciles de pagar porque en el negocio no entran ingresos. “Las ayudas son inexistentes. Llevamos muchos meses de cierre y los pocos meses que hemos tenido de apertura ha sido en condiciones mínimas”, subraya.

Y es que los hosteleros ven cómo la situación no mejora y por ello piden terminar cuanto antes con las restricciones. Víctor tiene un establecimiento. “Lo estamos pasando fatal porque llevamos ya casi un año en esta situación. Los cierres son continuos, las ayudas no llegan y las compensaciones tampoco. Con lo cual, muchos estamos viendo más cerca el cierre que seguir con nuestros negocios”.

Lo suscribe la presidenta de la Asociación de Hostelería de Valladolid, María José Hernández, que ha dejado claro que la concentración de hoy es un llamamiento a la Junta para “que acabe con las restricciones, alargue el toque de queda y permita la apertura en el interior de los establecimientos”.

Junto a los hosteleros estaban hoy representantes del sector de las Agencias de Viajes cuyo presidente, habla ya de "tiempo de descuento". Pablo Parrilla pide “que lleguen las ayudas”.

Lo mismo le ocurre a los hoteleros, que esperan pacientes, tras meses con escasos o nulos ingresos, que la Comunidad alivie cuanto antes el cierre perimetral, como explicaba Francisco Posada.

Afectado, aunque en menor medida, el sector del comercio que ve cómo siguen disminuyendo las ventas como comentaba Alejandro García Pellitero, presidente de AVADECO.