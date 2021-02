La hostelería en Valladolid, harta de pagar los platos rotos

Un año se cumplirá en marzo desde que la hostelería cerrara sus puertas para amortiguar el impacto de la pandemia. Y casi un año después el escenario no ha cambiado. Cada ola de esta crisis sanitaria les ha impactado de lleno y, a día de hoy, afrontan las graves consecuencias de un tercer cierre con la incertidumbre de no saber si será el definitivo. La hostelería languidece. El 20 por ciento de los establecimientos no volverá a subir la persiana tras el tercer cierre.

Al menos hasta el 23 de febrero mantendrán cerrado el interior de sus establecimientos y esas ventas suponen el grueso de su facturación. Hoy han vuelto a lanzar un SOS ante la agencia tributaria de Valladolid. Se sienten criminalizados y creen que son ellos los que deben pagar los platos rotos de esta crisis sanitaria. María José Hernández es la presidenta de la patronal de la Hostelería. “Estamos pagando los platos rotos de una patética gestión”, ha sentenciado.

No solo los hosteleros, también los proveedores y los arrendatarios. Algunos incluso, concienciados de la gravedad de la situación han condonado alquileres o rebajado las mensualidades para permitir que puedan seguir trabajando a pesar de las restricciones. Manuel compró con los ahorros de su vida un local y montó una cafetería que hoy tiene arrendada a un tercero. La crisis del sector también le ha salpicado, pero ha decidido arrimar el hombro. “He dado tregua hasta mayo, hasta entonces le voy a cobrar la mitad, pero ya veremos porque a partir de ahí todo sigue siendo incierto”, ha explicado.

Un año después, los empresarios del sector no pueden seguir con sus obligaciones de pago como si estuvieran desarrollando la misma actividad. Además las ayudas son escasas y llegan tarde, según denuncian. Creen que es el momento de empezar a exigir.