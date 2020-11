La hostelería fía su supervivencia a las ayudas directas

Siguen sin poder trabajar. La hostelería, las grandes superficies y los centros deportivos van a permanecer cerrados al menos hasta el 3 de diciembre en Castilla y León. Hoy se han vuelto a echar a la calle en una protesta multitudinaria que ha reunido a 1.400 personas. Quieren seguir trabajando, y no ocultan que este segundo cierre les coloca en una situación límite. Necesitan ayudas directas. “Necesitamos ayudas, moratorias, compensaciones económicas que nos permitan estar aquí cuando todo esto pase y eso lo necesitamos ya”, ha clamado Vicente del Campo, un hostelero de la localidad de Laguna de Duero.

La reapertura progresiva se condiciona por parte de la Junta de Castilla y León a la evolución de la pandemia y siempre con una incidencia acumulada de 400 casos por cada 100,000 habitantes. Hoy en la comunidad se duplica esa cifra. Javier regenta junto a sus hermanos varios restaurantes en Valladolid. Son 47 trabajadores, la mayoría en ERTE, lamenta en declaraciones a COPE: “No podemos vivir con esta incertidumbre de cara al puente de diciembre, no podemos vivir de migajas. Necesitamos otra solución”.

Mario tiene dos cafeterías en la Plaza de España de Valladolid. Una cerrada por completo y la otra reabierta para servir desayunos a los comerciantes del entorno. Nos cuenta que no podrían sobrevivir a una tercera oleada: “Imposible sin una ayuda, el 95 por ciento no podría levantar la cabeza”. Se pregunta por qué en 2008 se rescató a la Banca y ahora no se plantea lo mismo con la hostelería. “Somos cultura de este país”, proclama.