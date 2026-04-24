Un hombre agrede a un policía y casi atropella a otro al intentar huir de un control en Valladolid

La Policía Nacional detiene a un hombre por atentado a agente de la autoridad y lesiones en un control policial

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una persona como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y otro de lesiones. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 20 de abril a las 18:45 horas, durante un control estático en la carretera de Soria.

Una parada de tráfico que acabó en violencia

El incidente comenzó cuando el conductor de un turismo ignoró las indicaciones para detenerse en la zona de control. Un agente tuvo que golpear la ventanilla para llamar su atención, a lo que el hombre reaccionó de forma hostil, cuestionando la actuación policial y alegando que la parada se debía a su nacionalidad.

Una vez en el área de registro, se le pidió que apagara el motor y entregara la documentación. El hombre se negó a colaborar y, de repente, propinó un puñetazo a uno de los agentes en el mentón.

Intento de fuga y detención

Tras la agresión, el conductor aceleró bruscamente marcha atrás para huir, obligando a un policía a apartarse para no ser atropellado. Para evitar la fuga, otro agente se introdujo en el vehículo por la puerta del copiloto y logró detener su movimiento.

Finalmente, un tercer policía abrió la puerta del conductor y sacó al hombre del coche, quien ofreció resistencia activa lanzando golpes. Fue detenido como presunto autor de un delito de atentado contra la autoridad y trasladado a dependencias policiales.

Dos policías heridos

Como resultado de la agresión, dos agentes resultaron heridos. Uno de ellos presenta policontusiones, mientras que el segundo sufre una fractura de maléolo interno. El detenido fue puesto a disposición judicial y, posteriormente, puesto en libertad.