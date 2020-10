Hacia el “confinamiento domiciliario programado” si no mejoran los datos en dos semanas

No se contempla para aplicar ahora, pero sí es una medida que está sobre la mesa. La vuelta al confinamiento domiciliario si la situación no mejora en las próximas semanas. No sería como el vivido la pasada primavera, tendría más que ver con el que se aplica en países como Francia o Alemania.

La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que habilite en los próximos días “las herramientas legales necesarias” para que las autonomías puedan llegar al confinamiento domiciliario si los datos epidemiológicos no mejoran en las próximas semanas. “Un confinamiento que permitiera hacer actividades esenciales para el mantenimiento del país, pero a día de hoy no tenemos la herramienta para poderlo hacer ni hay todavía que tomar esa decisión”, decía la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a la espera de ver “si dan resultados positivos las medidas que ya se han tomado”, como por ejemplo el establecimiento del toque de queda.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, admite que la Junta tomará “las medidas que haya que tomar” para preservar la salud de los ciudadanos.

No descienden los contagios

Valladolid suma un nuevo récord de contagios, 489 positivos en pruebas PCR y de antígenos (cifra más alta en toda la pandemia), 3 fallecidos en hospitales y 33 altas.

Sanidad ya tiene preparado el Edificio Rondilla, antiguo Río Hortega y la próxima semana podrían comenzar los traslados. Dependerá del hospital clínico y el Doctor Dueñas, coordinador COVID, será el responsable.