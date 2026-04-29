Una fuerte tromba de agua inunda de nuevo varias viviendas y anega el campo de fútbol en Tudela de Duero (Valladolid)

Otra tromba de agua sorprende a los vecinos de Tudela de Duero en Valladolid

Una fuerte tromba de agua descargada por una tormenta durante la tarde de este martes ha anegado varias viviendas del municipio vallisoletano de Tudela de Duero. Afortunadamente, solo se han registrado daños materiales en los inmuebles y no hay que lamentar daños personales.

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El Servicio de Emergencia 112 en Castilla y León ha informado de que han recibido hasta cinco avisos por inundaciones en el municipio. Las zonas afectadas se localizan en las calles Cervantes, Atlántico, Gachaperos, en el Camino Aldeamayor y en la urbanización Entrepinos.

La intensidad de la lluvia fue tal que, según se podía ver cómo el agua corría como un río por las calles de la localidad. Además de las viviendas, las instalaciones del polideportivo municipal también se han visto afectadas por el agua y el campo de fútbol ha quedado sumergido por el agua acumulada.

Un municipio golpeado por el agua

Esta no es la primera vez que la localidad sufre episodios similares, ya que muchas de estas viviendas se ven afectadas de forma recurrente por inundaciones. De hecho, Tudela de Duero fue uno de los municipios más perjudicados en las crecidas de los ríos del pasado mes de febrero, cuando varias zonas del pueblo quedaron completamente anegadas por la crecida del Duero.

Tras recibir los avisos, el servicio de Emergencias ha movilizado a los bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Policía Local de Tudela de Duero y a la Guardia Civil para hacer frente a la situación.